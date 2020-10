Agatha Christie : The ABC Murders – Le jeu est disponible sur Nintendo Switch en Europe

Résoudrez-vous l’énigme entourant le mystérieux « ABC » ?

Paris, 06 octobre 2020 – Quatre ans après sa sortie sur PlayStation 4, Xbox One et PC, Agatha Christie : The ABC Murders revient dès aujourd’hui sur la console Nintendo Switch, dans une version proposant un contenu enrichi !

Le jeu est également disponible en version digitale pour les États-Unis. Il sera disponible en version physique sur ce territoire dès le 3 novembre 2020 .

Edité par Microids et d’abord développé par Artefacts Studio avant d’être porté par Tower Five, ce titre avait reçu d’excellents retours des joueurs lors de sa précédente sortie.

Incarnez le célèbre détective privé Hercule Poirot, dans ce jeu d’aventure et d’enquête adapté du roman classique d’Agatha Christie et tentez de résoudre les indices laissés par un meurtrier qui défiera votre intelligence et votre patience dans un jeu d’énigmes peu commun.

Collectez un maximum d’indices grâce aux suspects et à leurs ressentis et effectuez ensuite des déductions afin d’en savoir plus sur le meurtrier et son plan final.

Plusieurs améliorations viennent dès à présenter s’ajouter au jeu :

Une interface retravaillée pour toujours plus d’immersion

Un gameplay fluidifié pour une meilleure expérience de jeu

L’ajout de différents tutoriaux afin d’aider les joueurs à avancer dans l’aventure

De nouveaux effets de lumières permettant une plus forte immersion dans cette mystérieuse aventure

Un sound design retravaillé pour toujours plus d’ambiance énigmatique

Un nouvel anti-aliasing davantage en accord avec la direction artistique du jeu

Les joueurs possédant déjà le jeu sur PlayStation 4, Xbox One et PC auront droit à une mise à jour automatique afin de bénéficier, eux aussi, de ce nouveau contenu.

A propos du jeu Agatha Christie : The ABC Murders

Vous recevez une lettre inquiétante : un mystérieux et prétendu meurtrier appelé « ABC » vous défie !

Incarnez le célèbre détective privé Hercule Poirot sur cette affaire – sans doute le personnage le plus emblématique créé par la reine du crime, Agatha Christie !

Interrogez les suspects, examinez les indices, resolvez les énigmes et tentez de découvrir l’identité du mystérieux « ABC ». Explorez tout ce qui est possible, afin de pouvoir faire les déductions les plus poussées et comprendre les plans de votre ennemi.

Vous pourrez également découvrir de nombreuses scènes de crime et admirer les environnements uniques qui les entourent, dans diverses villes d’Angleterre !

Dans Agatha Christie – The ABC Murders, découvrez une vision inédite de l’univers d’Hercule Poirot avec un style graphique unique.