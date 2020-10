Cinq nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

On commence ce soir avec GONNER2 qui est daté sur Nintendo Switch, le jeu arrivera le 22 octobre 2020 sur l’eShop de la console hybride pour $14.99.

Dans cette suite de GoNNER, explorez des lieux sombres et chaotiques pour aider la Mort à se débarrasser d’une présence mystérieuse ayant envahi son repaire. Affrontez des boss déments et perdez (souvent !) la tête dans ce jeu de plates-formes à génération aléatoire aussi mignon que frénétique. Dans GONNER2, Ikk, notre héros aussi altruiste qu’inattendu, est de retour ! Et, cette fois, la Mort a besoin de son aide. Son repaire a été envahi par une présence mystérieuse et Ikk est le seul à pouvoir l’en débarrasser. Explorez des lieux sombres et chaotiques illuminés par de fabuleuses étincelles colorées et occupés par des boss déments, et surtout, essayez de ne pas perdre la tête (au sens propre) ! GONNER2 est un jeu de plates-formes à génération aléatoire comprenant des éléments rogue-like qui vous obligera à réagir au quart de tour… le tout avec plus de couleur et de chaos que jamais !

Koei Tecmo Games ne bosse pas que sur Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, Ciel Nosurge et Ar Nosurge arriveront sur Nintendo Switch en janvier prochain.

Ciel Nosurge a été le premier jeu développé par Gust après sa fusion avec Koei Tecmo Games et est sorti à l’origine en 2012 pour la PlayStation Vita. Il se déroule dans le même univers que l’autre série de Gust, Ar tonelico. Le but de ce jeu de simulation est d’aider Ion, une jeune fille amnésique, à retrouver ses souvenirs.

Ar Nosurge est la continuation de Ciel Nosurge, et est la préquelle de la trilogie Ar tonelico. Il est sorti à l’origine sur PlayStation 3 en 2014, et a été diffusée en version Plus sur Vita plus tard cette année année là. Le jeu est un RPG, raconté à travers les points de vue des deux paires de personnages : Cass et Delta, et Earthes et Ion.

Ciel Nosurge ~Ushinawareta Hoshi e Sasagu Uta~ DX et Ar Nosurge ~Umareizuru Hoshi e Inoru Uta~ DX sont tous deux libérés le 28 janvier 2021.

WarriOrb arrivera lui cette semaine sur Nintendo Switch: le 8 octobre pour $12.99.

Démons ! Géants ! Mutants ! Une boule qui parle avec des membres hybrides ?! Dans WarriorOrb vous jouez le rôle d’un puissant démon piégé dans un corps improbable. Le chemin à parcourir n’est pas simple… Êtes-vous prêt à faire le nécessaire pour retrouver votre liberté ? WarriOrb est un jeu de plates-formes et d’action où vous jouez le rôle d’un puissant démon piégé dans un corps improbable. Vous devrez vous frayer un chemin à travers un monde ravagé pour retrouver votre liberté et votre santé mentale. Sur votre chemin, vous rencontrerez des démons, des géants, des mutants et toutes sortes de créatures magiques et farfelues.

Et on termine ce soir avec Farm Mechanic Simulator qui sortira l’année prochaine sur Nintendo Switch.