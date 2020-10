Nintendo soulagé que Hyrule Warriors: L’Ère du Fléau n’ai pas fuité

Les producteurs Yosuke Hayashi et Masaki Furusawa ainsi que le réalisateur Ryota Matsushita étaient les membres de l’équipe présentant Hyrule Warriors: Age of Calamity (Hyrule Warriors: L’Ère du Fléau chez nous) lors dun TGS 2020 Online. Pour clore cette fameuse vidéo de présentation, les trois développeurs ont partagé quelques mots sur le jeu:

Matsushita: Nous savons que de nombreuses personnes apprécient les expériences qu’elles ont vécues avec The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nous sommes convaincus que ce jeu satisfera ces joueurs. Nous espérons donc que vous attendez tous avec impatience le lancement prochain du jeu.

Furusawa: Puisque ce jeu se déroule 100 ans avant Breath of the Wild, je pense que c’est une partie mobile d’un tout plus grand. Nous avons travaillé très étroitement avec l’équipe Zelda; ils ont supervisé tout notre travail. J’ai travaillé sur le premier titre Hyrule Warriors, mais comparé à cela, l’équipe Zelda était plus de 100 fois plus impliquée cette fois-ci. Je pense que l’équipe a fait un excellent travail en fournissant toutes sortes de choses que les fans de Breath of the Wild voudraient – je pense que nous y sommes tous vraiment arrivés à la fin. J’ai hâte que les joueurs l’essaient.

Hayashi: Nous avons commencé le développement sur Hyrule Warriors: Age of Calamity après que Eiji Aonuma de Nintendo nous a approchés. Nous pensions que nous en avions fini avec les jeux Hyrule Warriors, du moins pour le moment. Le premier jeu était comme une célébration de Zelda et était plein de personnages de toute la série. Mais ensuite, il nous a approchés avec cette excellente idée, et ici nous travaillons sur ce jeu incroyable. Je suis sûr que cela correspond aux attentes de tout le monde et je suis ravi que les joueurs en fassent l’expérience. J’espère que nous pourrons créer des jeux plus intéressants comme celui-ci à l’avenir.

Hayashi est aussi revenu sur l’annonce du jeu et la réponse des fans. Hayashi a déclaré qu’il était heureux que le jeu n’ait pas fui. De nombreuses annonces sont gâchées ces jours-ci, mais Hyrule Warriors: Age of Calamity est resté à l’abri des leaks.

«Je suis tellement content que le jeu n’ait pas eu de fuite! (Rires) Nous voulions vraiment que ce soit une surprise, donc c’était formidable de voir tout le monde si excité par l’annonce.

Hyrule Warriors: L’Ère du Fléau sortira sur Nintendo Switch le 20 novembre.