Un nouveau Nintendo Switch Treehouse Live demain sur Pikmin 3 et Hyrule Warriors : L’Ere du Fléau

Nintendo of America vient juste d’annoncer une nouvelle vidéo #NintendoTreehouseLive le 7 octobre, demain, à 19H heure française.

Pikmin 3 Deluxe et Hyrule Warriors : L’Ere du Fléau seront présentés dans cette longue vidéo de gameplay commenté, surement uniquement en anglais.

#NintendoTreehouseLive returns on 10/7 at 10 a.m. PT with a livestreamed presentation featuring two segments. Tune in for a #Pikmin 3 Deluxe deep dive and a new stage and gameplay details for #HyruleWarriors: Age of Calamity. https://t.co/232xssTxZ4 pic.twitter.com/xdcFjCydC9

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 6, 2020