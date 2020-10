Une pub TV pour Mario Kart Live: Home Circuit sur Nintendo Switch

À vos marques, prêts, partez ! Transposez l’action frénétique de Mario Kart dans la vie réelle avec Mario Kart Live: Home Circuit, attendu sur Nintendo Switch le 16 octobre.

Mario Kart Live: Home Circuit inclut tout ce dont les possesseurs de Nintendo Switch ont besoin pour s’élancer sur la piste : un kart – avec Mario ou Luigi comme pilote, suivant la version que vous choisissez – ainsi que quatre portiques, deux panneaux fléchés permettant d’améliorer vos circuits, et un câble de recharge USB pour le kart. Le logiciel, qui peut être téléchargé gratuitement sur le Nintendo eShop, se synchronise avec le kart physique*.

Pour jouer, vous devrez placer les quatre portiques chez vous, puis passer successivement dans chacun d’entre eux avec votre kart pour dessiner un circuit. La créativité est essentielle et il est d’ailleurs possible de créer de nombreuses formes de piste, du tracé simple et classique à des configurations plus complexes avec de nombreux virages et difficultés. Il est recommandé de disposer d’un espace d’au moins 3,5 m x 3 m pour jouer mais hormis cela, n’importe quel espace de vie, vaste ou limité, peut se transformer en une expérience de Mario Kart unique, offrant des possibilités de configuration illimitées, même dans de petites pièces. Une fois le circuit installé, c’est le moment d’entrer en piste !

Le mode principal de Mario Kart Live: Home Circuit est le mode Grand Prix, qui permet aux joueurs d’affronter les Terreurs de Bowser dans huit Grands Prix comportant 24 parcours différents au total. Dans chaque course, les objets célèbres de la série affectent votre kart, donnant ainsi une toute nouvelle dimension à l’action frénétique de Mario Kart. Utiliser un champignon dans le jeu fera accélérer le kart dans la vraie vie, et vous faire par exemple toucher par une carapace rouge le stoppera net ! Un grand nombre d’éléments bien connus de la série Mario Kart sont présents, dont la fameuse peau de banane, le Bloups cracheur d’encre, et même la Bill Balle, qui permet au kart d’accélérer brusquement en se dirigeant tout seul sur le parcours. Différents thèmes d’environnement – aquatique, volcanique ou rétro, par exemple – viendront pimenter les débats en introduisant divers obstacles et dangers qui affecteront les karts dans la vie réelle. Le ramassage des pièces en jeu déverrouillera en outre des options de personnalisation permettant aux joueurs de booster leur style à l’écran avec différents costumes et types de karts. Tout comme dans Mario Kart 8 Deluxe, il existe également une option de conduite assistée qui aide le kart à rester sur la piste, ce qui permet aux joueurs plus jeunes ou moins expérimentés de participer à la fête.

En plus du mode Grand Prix, il existe de nombreuses autres façons de jouer à Mario Kart Live: Home Circuit :

Course personnalisée : ce mode donne aux joueurs encore plus de possibilités créatives en permettant, en plus de dessiner le circuit, d’ajouter des obstacles, des objets et bien plus pour donner vie à des créations vraiment uniques .

: ce mode donne aux joueurs encore plus de possibilités créatives en permettant, en plus de dessiner le circuit, d’ajouter des obstacles, des objets et bien plus pour . Contre-la-montre : les joueurs créent un circuit puis s’élancent pour établir le meilleur temps possible soit pour battre leur record personnel, soit en se passant la console à tour de rôle pour un duel en contre-la-montre grisant qui ne requiert qu’une seule console Nintendo Switch et un exemplaire de Mario Kart Live: Home Circuit .

: les joueurs créent un circuit puis s’élancent pour établir le meilleur temps possible soit pour battre leur record personnel, soit en se passant la console à tour de rôle pour un duel en contre-la-montre grisant qui ne requiert qu’une seule console Nintendo Switch et un exemplaire de . Mode miroir : pour ceux qui aiment la difficulté, ce mode permet de jouer sur tous les circuits de Grand Prix mais dans une version inversée. En d’autres termes, les virages à droite seront des virages à gauche et ce qui vous semblait familier auparavant le sera tout de suite beaucoup moins.

Avec plusieurs consoles Nintendo Switch et plusieurs copies de Mario Kart Live: Home Circuit, jusqu’à 4 joueurs peuvent s’affronter dans les modes Grand Prix ou Course personnalisée**. Proposant de multiples façons de jouer ainsi que la possibilité d’utiliser les meubles, les jouets et les objets du quotidien pour créer des circuits uniques à chaque course, Mario Kart Live: Home Circuit ouvre un monde de possibilités aux pilotes imaginatifs, quel que soit leur âge ou leur niveau d’expérience.

MARIO KART LIVE HOME CIRCUIT MARIO

Issu d’un partenariat entre Nintendo et Velan Studios, Mario Kart Live: Home Circuit est une toute nouvelle expérience Mario Kart sur Nintendo Switch qui donne vie au sport motorisé le plus intense et passionnant du royaume Champignon en permettant aux joueurs de piloter des karts réels sur des circuits personnalisés créés chez eux. Disponible en deux versions, l’ensemble Mario et l’ensemble Luigi, Mario Kart Live: Home Circuit est attendu en boutique le 16 octobre 2020.

* Connexion Internet requise.

** Une console Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite et un exemplaire de Mario Kart Live: Home Circuit sont nécessaires pour chaque joueur.