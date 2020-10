Fire Emblem Heroes: nouveautés de la version 4.10.0

Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 4.10.0.

■ Suppression du nombre d’essais limité dans les batailles en écho.

Le nombre d’essais limité par saison dans les batailles en écho du colisée a été supprimé afin de permettre aux joueurs de s’essayer à ces batailles autant de fois qu’ils le souhaitent. De plus, les ennemis qui apparaissent sont plus faibles.

Parallèlement à ce changement, la saison des batailles en écho débutant plus ou moins au moment où la mise à jour sera implémentée aura lieu du 08/10/2020 7:00(UTC) au 12/10/2020 22:59(UTC). Le reste des événements du colisée commencera comme prévu le 06/10/2020 7:00(UTC).

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 4.10.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 10 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 10 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/11/2020 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 10 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 4.10.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 9 pourront continuer d’être obtenus lors d’événements commençant avant le lancement de la mise à jour 4.10.0.

■ Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations

Au rang 5★, les héros suivants peuvent obtenir de nouvelles armes qui leur sont réservées.

Lance d’Effie

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Effie, Gros de la troupe

Sort obsessionnel

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Rhajat, Magicienne noire

・ Les armes ci-dessus peuvent être améliorées dans l’atelier d’armement après avoir été obtenues.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes peuvent être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Tyrfing divine

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Sigurd, Chevalier sacré, et Seliph, Héritier de la lumière

Valflamme

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Arvis, Empereur du feu

Tome guerrier

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Saias, Évêque du feu

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour du mode Raid céleste.

○ Ajustement supplémentaire apporté au niveau du fort (A)

Lorsque le niveau du fort (D) du défenseur est plus élevé que celui du fort (A) de l’attaquant, la différence de niveaux sera considérée comme égale à 0. Les gains conférés par les structures bonus et par les premiers rangs seront appliqués après cet ajustement.

Sur les effets des différents niveaux du fort.

Le niveau du fort (A) de l’attaquant et celui du fort (D) du défenseur dans le mode Raid céleste a un impact sur les boosts de caractéristiques conférés aux héros pendant une partie.

Si le niveau du fort (A) de l’attaquant est plus élevé que celui du fort (D) du défenseur, les alliés de l’attaquant bénéficient de Atq/Vit/Déf/Rés + (différence de niveau × 4).

De la même manière, si le niveau du fort (D) du défenseur est plus élevé que celui du fort (A) de l’attaquant, les alliés du défenseur bénéficient de Atq/Vit/Déf/Rés + (différence de niveau × 4).

Vous pouvez augmenter le niveau de votre fort en l’améliorant ou en plaçant les structures bonus correspondant à votre fort. Les structures bonus changent en fonction de la saison et sont divisées en deux catégories : les structures d’attaque et les structures défensives. Ces structures affectent le fort correspondant. Les structures bonus de la saison en cours sont visibles sur l’écran du mode Raid céleste.

Tentez d’augmenter au maximum le niveau de vos forts pour avoir l’avantage dans le mode Raid céleste !

Note : vous pouvez obtenir de la rosée céleste, qui est nécessaire pour améliorer les forts, en dépensant des pierres d’éther.

Propos des effets des premiers rangs sur le niveau du fort.

In tiers 1 through 17, the level of the attacker’s Fortress structure is increased according to the table below:

Rangs Gain de niveau 1-4 4 5-9 3 10-14 2 15-17 1

Note : ce gain de niveau ne s’applique qu’en attaque et ne concerne que le fort (A) de l’attaquant.

Veuillez noter qu’en raison de ce changement, les joueurs utilisant une version antérieure à la version 4.10.0 ne peuvent pas visionner les batailles de défense du mode Raid céleste s’ils ont été attaqués par des joueurs utilisant la version 4.10.0. Le visionnage des batailles de défense continuera d’être indisponible même après avoir installé la version 4.10.0.

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Temple obscur (A/D) : niveau 7

■ Mise à jour de l’Assaut de Mjölnir

○ Augmentation du niveau maximum de certains mécanismes :

・ Barrière aquatique : niveau 4

■ Graals héroïques

Les héros suivants peuvent être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Darros, Loup de mer

・ Jorge, Vendeur itinérant

■ Autres modifications

・ Affichage des bonus et des malus dans les pronostics de combat apparaissant avant qu’un héros attaque.



・ Ajout de l’option « Affichage portrait pour grands écrans ». Celle-ci permet aux joueurs d’afficher/masquer des informations dans l’espace supplémentaire conféré par les grands écrans. Vous pouvez par exemple savoir facilement le nombre de parchemins divins que vous possédez.

■ Pour les utilisateurs d’appareils sous iOS

Comme annoncé lors d’une précédente notification, Fire Emblem Heroes est actuellement compatible avec la version 8.0 ou ultérieure du système d’exploitation iOS. Après une mise à jour en novembre 2020, il sera cependant nécessaire d’avoir une version 10.0 ou ultérieure du système d’exploitation iOS pour que le jeu fonctionne.

Après le lancement de la mise à jour, les joueurs utilisant une version 9 ou antérieure du système d’exploitation iOS ne pourront plus télécharger, mettre à jour ou accéder au jeu.

Si votre appareil est concerné par ce changement, veuillez installer une version 10.0 ou ultérieure du système d’exploitation iOS si possible.

Si vous avez l’intention de changer d’appareil, veuillez consulter la notification intitulée « Associez un compte Nintendo ! » pour plus d’informations sur la création d’une copie de vos données de sauvegarde et leur transfert vers un autre appareil.

■ Pour les détenteurs d’un passe Feh

Après la mise à jour de novembre 2020, le passe Feh ne sera plus accessible sur les appareils non compatibles.

Étant donné que le passe Feh est un service d’abonnement, votre compte continuera d’être débité automatiquement si vous n’annulez pas le renouvellement automatique.

Du renouvellement automatique :

1. Touchez « Réglages » sur votre appareil.

2. Touchez votre identifiant Apple.

3. Touchez « Abonnements ».

4. Touchez l’icône Fire Emblem Heroes pour consulter le statut de votre abonnement.

5. Touchez « Annuler l’abonnement ».

Si vous ne pouvez pas effectuer la procédure ci-dessus :

1. Touchez « Réglages » sur votre appareil.

2. Faites défiler l’écran et touchez « iTunes Store et App Store ».

3. Touchez votre identifiant Apple.

4. Touchez « Afficher l’identifiant Apple » > « Abonnements ».

5. Touchez l’icône Fire Emblem Heroes pour consulter le statut de votre abonnement.

6. Touchez « Annuler l’abonnement ».

Notes :

・ Les noms d’options et les formulations peuvent être amenés à varier en fonction de la version de votre système d’exploitation.

・ L’annulation du renouvellement automatique doit s’effectuer au moins 24 heures avant que votre abonnement n’arrive à échéance.

・ Si vous vous désabonnez avant la fin de la période d’abonnement, vous ne recevrez pas de compensation pour le temps restant.

・ Une fois le renouvellement automatique annulé, vous pourrez continuer à profiter de ses avantages jusqu’à la fin de la période d’abonnement.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.