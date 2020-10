Six nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

The Red Lantern est un jeu narratif avec des éléments de rogue-lite et de gestion de ressources dans lequel vous et vos cinq chiens d’attelage devez survivre aux dangers qui vous guettent à chaque instant et parvenir à traverser les étendues sauvages de l’Alaska pour rentrer chez vous. Le jeu a enfin une date de sortie, le 22 octobre sur la console hybride de Nintendo via sa boutique en ligne, pour $24.99.

The Red Lantern vous emmène dans la ville de Nome, en Alaska. Vous y incarnez une meneuse de chiens qui part s’entraîner pour l’Iditarod, une redoutable course de chiens de traîneaux. Dans les étendues sauvages, tout peut arriver : vous devrez repousser les assauts des ours, résister aux engelures, vous occuper de vos chiens… ou même recevoir une léchouille d’un élan affectueux. En mode portable, la version Nintendo Switch propose en outre des commandes par mouvements qui vous permettent d’observer votre environnement simplement en déplaçant la console.

The Language of Love sortira sur l’eShop pour $11.99 / €9.99 le 30 octobre prochain.

L’Empire NEXX se développe sans aucun contrôle, conquérant monde après monde. Tout semble désespéré. Que peut faire un pilote débutant? Une personne peut-elle changer le sort de la galaxie? Le jeu arrivera sur l’eShop le 9 octobre pour un prix de 12.49€.

Space Avenger est un jeu de tupe Arena Shooter super rapide avec plusieurs vaisseaux et des tonnes d’options et d’améliorations qui vous aideront dans votre guerre contre l’Empire NEXX. Traversez des batailles intenses à travers plusieurs mondes en tentant de repousser les NEXX et de sauver votre peuple!

Dans Horned Knight, tu incarneras le Héros qui devra surmonter toutes ses peurs, vaincre ses ennemis et déjouer tous les pièges. Armé de ta fidèle épée, réécris ton destin, jeune chevalier… La survie du monde en dépend!Il sortira sur Nintendo Switch cet hiver.

Horned Knight n’est pas sans rappeler l’âge d’or du jeu de plate-forme d’arcade, bien difficile et dans un bon vieux style rétro en 2D. Tu incarnes un chevalier et tu devras débarrasser le château des goules et autres morts-vivants qui grouillent dans l’obscurité. Doté de nombreux niveaux, de contrôles réactifs et de combats où il faudra utiliser sa matière grise, Horned Knight te poussera à déjouer chaque obstacle de pixels, et tu seras généreusement aidé par des checkpoints et une bande-son stimulante. L’agilité et les mouvements calculés seront la clé de la réussite. Un seul faux pas parmi les 32 différents niveaux te conduira à ta perte, alors réfléchis bien avant d’aller affronter les boules de feu, les squelettes armés, les serpents venimeux et toutes les autres joyeusetés qui t’attendent ! Les contrôles réactifs et accessibles rendront les sauts, les sprints et les coups d’épée bien plus simples et te permettront de te frayer un chemin. Assure-toi de bien maitriser les sauts contre les murs et les attaques temporisées afin de sauver le monde ! Fais bien attention aux cœurs du chevalier, sa vie en dépend ! Affronte des monstres gigantesques et découvre les secrets qui te mèneront à d’autres fragments de cœur, qui te permettront de poursuivre ta merveilleuse aventure. Si tu arrives à court de cœurs, tu pourras à nouveau essayer de prouver ta valeur grâce au dernier checkpoint, chevalier!

Grisaia Phantom Trigger Vol. 5 sortira le 13 novembre.

Aujourd’hui, Hamster a confirmé la sortie de Arcade Archives Arabian sur l’eShop de la Nintendo Switch. Il sera lancé dans le monde entier le 8 octobre. Arabian a été créé à l’origine par Sun Electronics, et est sorti en 1983. Le jeu de plateformes propose aux joueurs de jouer le rôle d’un prince arabe, qui a pour mission de sauver la princesse d’un palais. Le prix d’Arcade Archives Arabian est fixé à 7,99 $ / 6,99 € / 6,29 £.