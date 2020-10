Oups, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered est sorti quelques secondes sur l’eShop de la Nintendo Switch

Need for Speed : Hot Pursuit Remastered ne devait pas sortir avant le 13 novembre sur le Nintendo Switch, mais un chanceux aurait déjà téléchargé le jeu sur l’eShop.

Selon un fil de discussion sur le sous-reddit Nintendo Switch (et archivé sur ResetEra lorsque le post original a été retiré par les modérateurs), le jeu complet a été mis à disposition via la boutique en ligne mexicaine pendant une très courte période, peu de temps après l’annonce du jeu. Bien sûr, quelqu’un a réussi à télécharger le tout dans ce court laps de temps et depuis lors, il upload des images de la version Switch sur Imgur – ce qui intéressera sans doute tous ceux qui veulent voir le remasteriser fonctionner en mode portable.

Pour information, le site officiel de Need for Speed a déjà confirmé les spécifications : “Need for Speed Hot Pursuit Remastered a été mis à jour pour la génération actuelle de matériel avec des visuels améliorés. La version Nintendo Switch fonctionne en 1080p/30 FPS en mode dock (720p/30 FPS non dock) et comprend des modèles à plus haute résolution, plus d’objets et d’accessoires, une plus grande distance de dessin, des ombres à plus haute résolution et des vidéos améliorées.”