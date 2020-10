Top des ventes de la semaine au Japon: Animal Crossing repasse devant Mario 3D All-Stars

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 28 septembre au 4 octobre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

il y a 25 ans, Crash Bandicoot 2 était le symbole d’une licence occidental qui cartonne au Japon, la sortie de Crash Bandicoot 4: It’s About Time tend à prouver que les temps ont changé. Sinon, Animal Crossing: New Horizons avance toujours vers les 6 millions et le titre de jeu le plus vendu de l’histoire au Japon. Rappel, il est sorti en mars dernier, c’est complétement fou. Il s’est vendu à plus de 5 790 577 unités depuis son lancement (sans compter les ventes numériques, non suivies par Famitsu), et la rapidité avec laquelle il atteindra les 6 millions d’unités vendues LTD dépendra entièrement de l’importance des livraisons.

01./02. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 36.495 / 5.790.577 (+22%)

02./01. [NSW] Super Mario 3D All-Stars <Super Mario 64 \ Super Mario Sunshine \ Super Mario Galaxy> <ACT> (Nintendo) {2020.09.18} (¥6.480) – 34.282 / 308.221 (-46%)

03./03. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 33.156 / 1.635.341 (+28%)

04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.270 / 3.196.495 (-9%)

05./00. [PS4] Crash Bandicoot 4: It’s About Time <ACT> (Activision) {2020.10.02} (¥6.900) – 10.437 / NEW

06./07. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 7.416 / 3.752.771 (+6%)

07./10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 6.168 / 3.843.036 (+0%)

08./06. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 6.143 / 397.338 (-36%)

09./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.901 / 1.518.168 (-15%)

10./05. [PS4] eFootball Winning Eleven 2021 Season Update <SPT> (Konami) {2020.09.17} (¥3.980) – 5.492 / 41.488 (-44%)

Cette semaine, la Nintendo Switch a connu une forte hausse des ventes avec 91 093 unités vendues, malgré l’absence totale de sorties notables (en raison de la fin du troisième trimestre 2020 le 31 septembre). En comparaison, la Nintendo Switch ne s’est vendue “qu’à” 70 542 unités durant la semaine 39. L’augmentation est exclusivement due à des livraisons plus importantes pour le modèle classique ; la demande pour le modèle Lite semble s’être stabilisée car quelques boutiques ont arrêté les loteries d’achat pour ce modèle. Cette semaine, la Nintendo Switch a atteint son dernier jalon : 4 millions d’unités pour la seule année 2020 (4 045 178 unités pour être précis)… et nous sommes encore début octobre ! En comparaison, la Nintendo Switch s’était vendue à “seulement” 2 607 761 unités l’année dernière à la semaine 40. Et en fonction de l’importance des livraisons dans les prochaines semaines, la console pourrait très bien dépasser les ventes de 2019 d’ici la fin du mois (début novembre est plus probable à ce stade).

La Nintendo 3DS se vend toujours mieux que d’habitude, avec 1 568 unités vendues cette semaine (contre 3 828 unités la semaine dernière). Les ventes sont toujours en hausse par rapport à l’année dernière en raison de l’arrêt des modèles restants, mais de justesse (1 303 unités à la semaine 40 2019). Les ventes à ce jour s’élèvent à 54 424 unités (contre 166 903 unités en 2019), et les ventes à long terme à 24 550 571 unités.