Esports Life Tycoon annoncé sur Nintendo Switch

Alors que les FNC viennent de détruire les TSM lors des Worlds de League of Legend, on apprend que Esports Life Tycoon arrive sur Nintendo Switch.

Vivez la vie quotidienne d’une équipe d’esportifs professionnels. Gérez votre propre équipe, agrandissez votre maison de jeu et battez des équipes officielles pour devenir le meilleur manager du monde !

Gérez votre propre équipe d’esports. Signez les meilleurs joueurs. Entraînez vos superstars. Gérez les distractions et les évènements critiques avant chaque match. Agrandissez votre équipe et votre gaming house pour remporter des tournois majeurs aux quatre coins du monde jusqu’à devenir la plus grande d’équipe d’esports !

CRÉEZ VOTRE PROPRE ÉQUIPE D’ESPORTS

Personnalisez tous les aspects de votre équipe de professionnels : concevez votre blason, choisissez votre équipement, créez votre propre avatar et vos joueurs dès le départ… Composez l’équipe d’esports de vos rêves et préparez-vous à gravir les marches du championnat !

SURPRENEZ LE MARCHÉ EN SIGNANT LES PLUS GRANDES STARS

Les meilleures équipes ont besoin des meilleurs joueurs, et si vous voulez devenir le plus grand des managers, vous aurez besoin de stars dans vos rangs. Embauchez les jeunes joueurs les plus prometteurs et tentez de convaincre les champions actuels de venir à vos côté. Et si l’un d’entre eux vous empêche de progresser, ce sera à vous de décider si vous le gardez dans votre équipe ou si vous lui dites adieu ! Personne n’a dit qu’il était facile de devenir un champion.

ENTRAÎNEZ VOS JOUEURS ET SOIGNEZ LEUR BIEN-ÊTRE

Les superstars ne se créent pas spontanément : même les joueurs les plus talentueux doivent travailler de manière intensive pour améliorer leurs compétences ! Canalisez les champions, travaillez sur l’alchimie de l’équipe, analysez vos adversaires… Après tout, les meilleures équipes valent plus que la somme de leurs parts, et l’esprit d’équipe est ce qui sépare une bonne équipe d’une équipe exceptionnelle.

DE LA CHAMBRE AUX MILLIONS DE FANS…

Remportez des victoires pour attirer plus de fans, gagner plus d’argent et ouvrir de nouvelles possibilités ! Améliorez votre gaming house au fur et à mesure de votre progression dans les divisions et commencez à vivre comme une superstar. Les psychologues, les entraîneurs, les conseillers marketing… Toutes sortes de professionnels se joindront à vous sur le chemin de la gloire !

…POUR DEVENIR UNE LÉGENDE DE L’ESPORT !

Récoltez les résultats de votre entraînement acharné en affrontant les autres équipes professionnelles d’esports. À vous de choisir entre rester un simple témoin des matchs ou guider votre équipe en sélectionnant les champions et en prenant des décisions en temps réel au cours de parties d’esports simulées. Et quand vous ferez face à la foule en délire qui vous attend, n’oubliez pas que si le succès appartient à vos joueurs, c’est à l’entraîneur d’assumer les défaites.