Super Mario 3D All-Stars et la Nintendo Switch roule sur l’Europe en Septembre

Super Mario 3D All-Stars a été le jeu le plus vendu en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie en septembre, selon les dernières données du marché de la GSD

La GSD, qui est gérée par b2boost et l’organisme commercial européen ISFE, recense les ventes de jeux numériques et physiques dans de nombreux pays (voir plus bas). Mario 3D All-Stars est le jeu le plus vendu, c’est d’autant plus remarquable qu’il n’inclut pas les ventes numériques du jeu, car Nintendo ne partage pas ses données de téléchargement dans aucun pays. 12,4 millions de ventes de jeux ont eu lieu sur les différents marchés au cours du mois de septembre 2020, dont 4,97 millions de jeux physiques et 7,42 millions de jeux numériques. C’est une forte baisse par rapport aux 14,9 millions de jeux vendus en septembre 2019, mais cela est entièrement dû à l’absence de FIFA (FIFA 20 lancé en septembre de l’année dernière, alors que FIFA 21 est arrivé en octobre de cette année). Si l’on ne tient pas compte des chiffres FIFA, le marché des logiciels de jeux est en fait en hausse de près d’un quart le mois dernier par rapport à la même période l’année précédente.

Après Super Mario 3D All-Stars, le deuxième plus gros jeu du mois était Marvel’s Avengers, suivi de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. En termes de consoles, 370 146 machines de jeux ont été vendues dans les territoires EMEAA le mois dernier. C’est une baisse de 20 % par rapport à la même période en 2019, qui est principalement due à la chute des ventes de consoles PlayStation 4 et Xbox One. Les prochaines consoles PlayStation et Xbox devraient arriver en novembre, ce qui explique la baisse de la demande. La Nintendo Switch a été la console le plus vendue en septembre, et a représenté la grande majorité des ventes de consoles au cours du mois. Les ventes de Switch ont augmenté de près de 30 % en septembre 2020 par rapport à septembre 2019.

Voici les cartes GSD de l’EMEAA pour le mois de septembre :

GSD Top 10 des jeux vidéo de septembre (numérique + physique)

1 Super Mario 3D All-Stars (Nintendo)* 2 Marvel’s Avengers (Square Enix) 3 Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Activision Blizzard) 4 FIFA 20 (EA) 5 NBA 2K21 (2K Games) 6 Crusader Kings III (Paradox Interactive) 7 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 8 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft) 9 Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)* 10 Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

GSD Septembre Top 10 des jeux vidéo (numérique)

1 FIFA 20 (EA) 2 Marvel’s Avengers (Square Enix) 3 NBA 2K21 4 Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Activision Blizzard) 5 Crusader Kings III (Paradox Interactive) 6 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ubisoft) 7 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 8 Middle-Earth: Shadow of War (Warner Bros) 9 Red Dead Redemption 2 (Rockstar) 10 Tom Clancy’s The Division 2 (Ubisoft)

GSD Septembre Top 10 des jeux vidéo (physique)

1 Super Mario 3D All-Stars (Nintendo)* 2 Marvel’s Avengers (Square Enix) 3 Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Activision Blizzard) 4 NBA 2K21 (2K Games) 5 Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) 6 Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) 7 Ring Fit Adventure (Nintendo) 8 Minecraft: Nintendo Switch Edition (Microsoft/Nintendo) 9 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 10 Minecraft Dungeons (Microsoft)

*Données numériques non disponibles

Les données numériques comprennent les jeux des entreprises participantes vendus via Steam, Xbox Live, PlayStation Network, Nintendo Eshop. Les sociétés participantes sont Activision Blizzard, Anuman, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, Electronic Arts, Focus Home Interactive, Koch Media, Microsoft, Milestone, Nacon, Paradox Interactive, Sega, Sony, Square Enix, Take-Two, THQ Nordic, Ubisoft et Warner Bros.

Les données numériques comprennent les jeux vendus en Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Islande, Inde, Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Koweït, Liban, Luxembourg, Malaisie, Malte, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Oman, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Taiwan, Thaïlande, Turquie, Ukraine, EAU, Royaume-Uni.

Les données physiques comprennent tous les jeux, mais uniquement ceux vendus en Allemagne, en Australie, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Italie, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse.