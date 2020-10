La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, John Wick Hex, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Toujours bon à savoir, pour avoir des cartes eShop en promotions, n’hésitez pas à aller chez notre partenaire eneba.

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Outbreak: Epidemic – 8.2GB

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – 6.9GB

Robotics;Notes DaSH – 6.2GB

Robotics;Notes Elite – 4.3GB

The Red Lantern – 4.1GB

Cloudpunk – 2.8GB

Asterix & Obelix XXL: Romastered – 2.6GB

Super Dragonfly Chronicles – 2.4GB

Dream – 1.5GB

Yuppie Psycho: Executive Edition – 1.4GB

John Wick Hex – 1.3GB

Super Puzzle Pack – 1.2GB

Toolboy – 1.2GB

HyperBrawl Tournament – 1.0GB

Crown Trick – 1019MB

Gonner 2 – 964MB

Dead Z Meat – 822MB

Dustoff Z – 821MB

Bright Paw – 799MB

Galacide – 661MB

Foregone – 643MB

Ring of Pain – 628MB

Fracter – 624MB

Double Pug Switch – 601MB

Electronic Super Joy 2 – 508MB

The Language Of Love – 442MB

Angry Video Game Nerd 1 & 2 Deluxe – 376MB

Two Parsecs From Earth – 318MB

Grood – 279MB

Kakurasu World – 236MB

Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut – 169MB

Rusty Spout Rescue Adventure – 161MB

Restless Hero – 161MB

Petal Crash – 36MB