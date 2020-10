Glory of Heracles 3 et Supraland arrivent sur Nintendo Switch

G-mode a annoncé que le RPG Glory of Heracles 3 arrive sur Nintendo Switch comme le prochain jeu de la série G-MODE Archives.

Glory of Heracles 3, initialement sorti sur le Super Famicom en 1992, était le troisième jeu de la série des RPG qui a débuté sur PC en 1987. Cette version est un portage du smartphone sorti en 2008. La dernière sortie de la série est le jeu Glory of Heracles, qui est sorti sur Nintendo DS en 2008 et qui a été le premier jeu de la série à être localisé à l’Ouest, avec une sortie en 2010 aux États-Unis. Dans ce troisième jeu, vous jouez le rôle d’un héros qui a perdu totalement la mémoire, bien que vous découvriez rapidement que vous avez acquis un mystérieux pouvoir pour vous protéger des blessures corporelles, et que vous êtes maintenant immortel. G-MODE Archive Series 22 Heracles no Eikou Ⅲ Kamigami no Chinmoku sort sur Nintendo Switch au Japon le jeudi 29 octobre 2020, au prix de 500¥, et a reçu la classification CERO B (adapté aux 12 ans et plus). Heracles no Eikou Ⅲ Kamigami no Chinmoku sera le 22ème titre de la série G-MODE Archive.

Supraland se dit être un mélange entre Portal, Zelda et Metroid. Explorez, trouvez des améliorations secrètes, résolvez des puzzles, combattez des monstres et débloquez de nouvelles compétences vous permettant d’accéder à de nouveaux endroits. Le jeu arrive le 22 octobre prochain sur l’eShop de la Nintendo Switch, mais aussi sur Ps4 et Xbox One.

Supraland vous considère comme intelligent et ne limite en aucun cas votre autonomie. L’histoire est juste assez importante pour vous donner un but ultime à poursuivre puis, une fois terminée, vous libérer dans un monde recelant alors encore des secrets.

– Metroidvania –

Vous explorez un grand monde interconnecté dans lequel la majorité des chemins sont initialement impraticables avant de trouver de nouvelles compétences pour surmonter ces obstacles. Une des pierres fondatrices du design de Supraland est que les compétences sont très polyvalentes, elles vous surprendront encore et encore par leurs multitudes d’utilisations différentes. En combinant ces compétences, les possibilités sont encore plus nombreuses.



– Exploration –

La majorité du jeu est concentrée autour de l’exploration du monde bac à sable afin d’en découvrir tous les secrets. Vous penserez souvent être sur le point de sortir des limites de la carte et vaincre le level designer, mais vous vous retrouverez alors nez à nez avec un coffre qui vous attendait avec ses récompenses généreuses.

– Puzzle Design –

Plus loin vous vous enfoncerez dans le jeu, plus les puzzles seront inédits et innovants comme vous n’en avez trouvés nulle part auparavant, ils vous encourageront à prendre le temps de réfléchir aux compétences à votre disposition et comment les utiliser d’une nouvelle manière. « Les types de puzzle que j’ai déjà rencontré dans d’autres jeux ont immédiatement été rejetés lors du design. Il est également très important pour moi qu’une fois la solution et l’idée derrière le puzzle comprises, vous puissiez presque instantanément le résoudre sans avoir à réaliser une exécution complexe et frustrante ».

– Fighting –

Les mécaniques de combats sont inspirées de jeux de tir vielle école au rythme endiablé tels que Unreal, Doom ou encore Quake, vous encourageant à sauter et esquiver à grande vitesse tout en tirant tir après tir sur des hordes d’ennemis à votre poursuite, sans jamais avoir à vous soucier de recharger votre arme.