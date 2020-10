Remothered: Broken Porcelain, l’expérience survival horror à suspens, est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch

Walnut Creek, Californie – 13 octobre 2020 – L’éditeur de jeux indépendants Modus Games, le studio de direction Darril Arts et le studio de développement Stormind Games lancent aujourd’hui Remothered: Broken Porcelain, un thriller de survival horror reposant sur le mystère captivant de la licence culte. Le jeu est maintenant disponible sur PC via Steam, GOG, Nintendo Switch, PlayStation 4, et Xbox One.

À la fois préquelle et suite du premier titre, Remothered: Broken Porcelain permet au joueur d’incarner la jeune Jennifer dans ses débuts en tant que femme de chambre à l’auberge Ashmann, une étrange résidence en montagne, abritant des secrets macabres et des hôtes particulièrement troublants. Les fans de la série de jeux d’horreur retrouveront également Rosemary, protagoniste du jeu précédent. Les joueurs aideront les deux héroïnes à obtenir les réponses qu’elles cherchent tout en restant à l’abri de leurs poursuivants.

Rejoignez les deux personnages et assistez aux confrontations intenses qui les attendent en découvrant la bande annonce de lancement du jeu :

Remothered: Broken Porcelain accentue l’atmosphère incroyablement oppressante de la série tout en donnant aux joueurs de nouvelles capacités pour tenir à distance les horreurs effroyables qu’ils rencontreront. Les nouveaux objets à fabriquer et le système de furtivité offrent des opportunités pour distraire et échapper aux ennemis, permettant aux joueurs de gagner du temps afin de résoudre des énigmes et poursuivre un récit captivant, rencontrer les habitants de l’auberge Ashmann et lutter pour leur survie.

Remothered: Broken Porcelain est désormais disponible en vente chez les principaux distributeurs physiques et en ligne.