Torchlight III sortira le 22 octobre sur Nintendo Switch

– Bravez la Frontière sur Nintendo Switch le 22 octobre –

Amsterdam, Pays-Bas – le 13 octobre 2020 – Perfect World Entertainment, éditeur majeur de jeux en ligne, et le développeur Echtra Games ont le plaisir d’annoncer que Torchlight III, le dungeon crawler haut en couleurs à l’action effrénée, est sorti officiellement sur PlayStation®4, Xbox One et Steam au prix de 39,99 €. Torchlight III sortira également sur Nintendo Switch™ le 22 octobre. En tant que véritable successeur des classiques de l’A-RPG Torchlight I et II, il reprend les ingrédients qui ont fait la renommée de la franchise dont ses combats de type hack n’ slash et son système de familiers unique, tout en offrant une histoire inédite et des fonctionnalités qui sauront capturer le cœur d’une nouvelle génération de joueurs sur consoles et PC.

Regardez la bande-annonce de lancement de Torchlight III ici :

Max Schaefer, PDG d’Echtra Games et cofondateur de la série Torchlight , déclare : « Torchlight III est là, et nous tous à Echtra sommes extrêmement heureux de pouvoir enfin permettre aux joueurs de rejoindre l’aventure. Le développement du jeu a eu son lot de rebondissements, mais nous pensons sincèrement que le résultat valait la peine d’attendre. Un immense merci aux fans qui sont restés patiemment à nos côtés pendant toute cette épopée. Votre soutien a été inestimable. Maintenant, partez explorer la Frontière et amusez-vous bien ! »

« Echtra a créé une expérience fantastique dans le plus pur style Torchlight qui fait honneur à sa créativité et son expertise en matière d’Action-RPG, commente Yoon Im, PDG de Perfect World Entertainment. Toute l’équipe de Perfect World est fière du travail accompli par le studio. Nous avons cru en la vision de Max et d’Echtra pour l’extension de l’univers de Torchlight et les avons soutenus depuis le premier jour. C’est excitant de voir cette aventure prendre forme d’une manière qui à la fois ravive tout ce que les fans adorent dans cette franchise, et ouvre grand les bras à une nouvelle génération de joueurs. »

L’univers haut en couleurs de Torchlight est de retour dans Torchlight III ! Un siècle s’est écoulé depuis les événements de Torchlight II , lorsque les formidables héros ont vaincu l’Alchimiste corrompu et scellé le Seigneur du Néther dans les Rouages du monde grâce au Cœur d’Ordrak. Après une paix de courte durée, le monde de Novastraia se retrouve à nouveau menacé par les néthérims et leurs alliés, et l’Empire d’embre est au bord de la ruine. Il est temps pour les joueurs de reprendre les armes et de braver la Frontière pour y trouver la renommée, la fortune, mais surtout de nouvelles aventures afin de devenir la légende dont le monde a besoin !

Avant que leur quête épique ne débute, ils devront créer leur propre héros en choisissant parmi quatre classes distinctes – le Mage du crépuscule, le Forgé, le Ferrailleur ou le Tireur – ainsi que cinq puissantes Reliques, et adopter un familier qui combattra à leurs côtés : un alpaga téméraire, une chouette agile ou un chien fidèle. Avec 20 combinaisons de classes et de Reliques potentielles offrant chacune un style de jeu unique, ainsi qu’un large éventail de compétences à améliorer, les joueurs pourront incarner le héros de leurs rêves.

Les fans de la première heure seront ravis de retrouver les mécaniques de jeu qui distinguent la série originelle des autres Action-RPG du marché, dont des combats effrénés de type hack’n’slash , un univers haut en couleurs, un mode coopératif en ligne à 4 joueurs et un mode solo hors ligne, et sans oublier le célèbre système de familiers. Torchlight III apportera également son lot de nouveau contenu, dont trois actes épiques, des sous-classes uniques en fonction des Reliques, des Forts entièrement personnalisables, ainsi que le « Don’djinn de Fazir Shah », une nouvelle expérience end game exigeante . De plus, le jeu inclut les Contrats, un système de progression à paliers permettant aux joueurs de gagner de la Renommée et de débloquer des récompenses exclusives, ainsi qu’une myriade de quêtes et de combats de boss. Tout cela contribue au retour de la franchise emblématique qui se veut plus accessible que jamais pour les nouveaux aventuriers de Torchlight .

Vous trouverez ci-dessous la liste des caractéristiques principales de la version complète de Torchlight III :

Un voyage à travers la Frontière : Explorer des contrées sauvages seul ou entre amis, faire le plein de ressources pour fabriquer des objets, pénétrer dans des donjons inconnus grâce à des cartes magiques, exhiber ses trésors de guerre en ville… Il y a toujours quelque chose à faire sur la Frontière !

Explorer des contrées sauvages seul ou entre amis, faire le plein de ressources pour fabriquer des objets, pénétrer dans des donjons inconnus grâce à des cartes magiques, exhiber ses trésors de guerre en ville… Il y a toujours quelque chose à faire sur la Frontière ! Un Fort à construire et à améliorer : L’heure est à la reconstruction ! Heureux propriétaires d’un Fort personnel pour leur compte, les joueurs peuvent y améliorer leur équipement et faire admirer leur créativité à tous leurs amis en rénovant leur nid douillet. Ils y bâtiront également des monuments procurant des atouts à leurs héros, des refuges pour leurs familiers et bien plus !

L’heure est à la reconstruction ! Heureux propriétaires d’un Fort personnel pour leur compte, les joueurs peuvent y améliorer leur équipement et faire admirer leur créativité à tous leurs amis en rénovant leur nid douillet. Ils y bâtiront également des monuments procurant des atouts à leurs héros, des refuges pour leurs familiers et bien plus ! La Relique de vos rêves : Les Reliques sont des objets extrêmement puissants qui offrent un ensemble de compétences actives et passives. Les joueurs en choisiront une parmi cinq au début de leur aventure, et amélioreront ses compétences en même temps que celles de leur classe. Ce n’est pas une décision à prendre à la légère, car la Relique joue un rôle important dans la stratégie du personnage.

Les Reliques sont des objets extrêmement puissants qui offrent un ensemble de compétences actives et passives. Les joueurs en choisiront une parmi cinq au début de leur aventure, et amélioreront ses compétences en même temps que celles de leur classe. Ce n’est pas une décision à prendre à la légère, car la Relique joue un rôle important dans la stratégie du personnage. De l’équipement épique : Une grande variété d’armes et armures uniques attend les joueurs dans la Frontière ! D’un chapeau original à un accessoire pour familier en passant par des pièces détachées, il y en a pour tous les goûts. Parmi cette large sélection, les joueurs pourront choisir l’arme qui correspond le mieux à leur spécialisation et leur style de jeu. Grâce à plus d’une centaine d’objets légendaires, ils débloqueront des capacités spéciales permanentes afin de devenir encore plus puissants.

Une grande variété d’armes et armures uniques attend les joueurs dans la Frontière ! D’un chapeau original à un accessoire pour familier en passant par des pièces détachées, il y en a pour tous les goûts. Parmi cette large sélection, les joueurs pourront choisir l’arme qui correspond le mieux à leur spécialisation et leur style de jeu. Grâce à plus d’une centaine d’objets légendaires, ils débloqueront des capacités spéciales permanentes afin de devenir encore plus puissants. Des familiers à adopter : Qui ne voudrait pas combattre aux côtés d’un fidèle compagnon d’aventure ? Avec de nombreuses espèces de toutes les formes et de toutes les couleurs, les joueurs auront l’embarras du choix. Ils peuvent les rendre plus forts en leur apprenant de nouvelles compétences et plus résistants en les équipant d’objets : ensemble, rien ne pourra les arrêter. Les familiers disposent de leur propre inventaire, et les joueurs ont la possibilité de les envoyer en ville pour vendre son contenu.

Qui ne voudrait pas combattre aux côtés d’un fidèle compagnon d’aventure ? Avec de nombreuses espèces de toutes les formes et de toutes les couleurs, les joueurs auront l’embarras du choix. Ils peuvent les rendre plus forts en leur apprenant de nouvelles compétences et plus résistants en les équipant d’objets : ensemble, rien ne pourra les arrêter. Les familiers disposent de leur propre inventaire, et les joueurs ont la possibilité de les envoyer en ville pour vendre son contenu. Un héros sur mesure : Avec quatre classes et cinq Reliques – soit 20 combinaisons potentielles offrant chacune des mécaniques de jeu uniques – ainsi qu’un large éventail de compétences à améliorer, les joueurs ne manqueront pas d’options pour optimiser leurs dégâts et leurs chances de survie. En s’armant d’objets épiques, en sélectionnant les pouvoirs de leur Relique et en spécialisant leur personnage, ils créeront leur propre style de combat.

Chaque version de Torchlight III bénéficiera d’un familier Fée exclusif :

Steam : Fée violette

Xbox One : Fée verte

PlayStation®4 : Fée bleue

Nintendo Switch™ : Fée grise

Torchlight III dispose de quatre classes distinctes et de cinq puissantes Reliques aux compétences et talents uniques :

Classes

Le Mage du crépuscule est un enchanteur qui puise son pouvoir dans l’équilibre entre l’ombre et la lumière pour lancer des sorts dévastateurs.

est un enchanteur qui puise son pouvoir dans l’équilibre entre l’ombre et la lumière pour lancer des sorts dévastateurs. Le Forgé est un puissant robot qui peut compter sur un arsenal varié pour faire monter la pression – au sens propre – avec un déluge d’attaques explosives.

est un puissant robot qui peut compter sur un arsenal varié pour faire monter la pression – au sens propre – avec un déluge d’attaques explosives. Le Ferrailleur est une véritable machine de guerre qui prendra la tête du convoi, fonçant dans la bagarre avec son immense marteau et ses wagons de combat lourdement armés.

est une véritable machine de guerre qui prendra la tête du convoi, fonçant dans la bagarre avec son immense marteau et ses wagons de combat lourdement armés. Le Tireur est un personnage à la fois puissant et agile, combinant une précision incroyable avec les armes à distance à des talismans magiques capables de venir à bout de n’importe quel adversaire.

Reliques

Fléau : Invoque des araignées et lance des salves de poison mortel.

: Invoque des araignées et lance des salves de poison mortel. Soif de sang : Soigne les blessures en faisant saigner les ennemis.

: Soigne les blessures en faisant saigner les ennemis. Cœur de glace : Contrôle, gèle, ralentit ou renverse les groupes d’ennemis.

: Contrôle, gèle, ralentit ou renverse les groupes d’ennemis. Électrode : Relâche des impulsions électriques imprévisibles.

: Relâche des impulsions électriques imprévisibles. Briseur enflammé : Brûle les ennemis de façon continue et met le feu au champ de bataille.

Torchlight III est le véritable successeur de Torchlight I et II , les classiques de l’ARPG développés à l’origine par Runic Games. Ce dungeon crawler à l’action effrénée permettra aux fans d’ARPG et de l’univers de Torchlight de faire à nouveau parler la poudre et l’acier dans un monde haut en couleurs rempli de hordes de gobelins, de zombies voraces et autres redoutables créatures du Néther. Les joueurs peuvent partir à la découverte de vastes terres sauvages, seul ou avec leurs amis. Au cours de leurs aventures, ils auront l’occasion de trouver des butins, explorer des donjons, collectionner de l’équipement épique et même de construire leur propre Fort et de le montrer fièrement au reste du monde. Torchlight III dispose de quatre classes de héros uniques (le Mage du crépuscule, le Forgé, le Ferrailleur et le Tireur) ainsi qu’une myriade de familiers de combat pour aider le joueur dans sa quête de gloire et de richesses.

A propos de Perfect World Entertainment Inc.

Perfect World Entertainment est un éditeur majeur dans le domaine du jeu en ligne sur le marché américain et européen. L’entreprise est célèbre pour le développement et la publication de titres basés sur des franchises de divertissement mondialement connues telles que Star Trek, Dungeons & Dragons et Magic: The Gathering . Son catalogue inclut également la célèbre série Torchlight , ainsi que Remnant: From the Ashes , développé en partenariat avec le studio Gunfire Games. Les jeux de Perfect World Entertainment, fondée en 2008, ont généré au total plus d’1 milliard de dollars depuis leur sortie. Perfect World Entertainment est une filiale du Perfect World Group et son siège social est situé à Redwood City, en Californie. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.perfectworld.com.

A propos d’Echtra Games

Echtra Games, basé à San Francisco, est un studio de jeux vidéo formé par des développeurs chevronnés ayant contribué à façonner le monde des RPG d’action. L’équipe a été fondée début 2016 par Max Schaefer, co-créateur de célèbres franchises telles que Torchlight et Diablo. Désirant depuis longtemps ressusciter l’univers de Torchlight, il a réuni autour de lui des développeurs d’exception et lancé le tout premier projet du studio, Torchlight Frontiers. Echtra Games est une filiale du groupe Perfect World. Pour en savoir plus, rendez-vous sur echtragames.com.