Une version boîte en édition limitée pour HARDCORE MECHA sur Nintendo Switch

– Précommandez le jeu d’action furieux dès le 15 octobre sur Red Art Games –

France, le 13 octobre 2020 – L’éditeur français Red Art Games, en partenariat avec le studio RocketPunch Games et l’éditeur Lightning Games, est fier d’annoncer la sortie de la version boîte de HARDCORE MECHA sur Nintendo Switch. Cette version physique en édition limitée du jeu d’action survitaminé sortira au premier trimestre 2021.

Disponible en précommande à partir du 15 octobre à 17 heures au prix de 39,99 € chez Red Art Games, HARDCORE MECHA est un jeu d’action furieux mâtiné de RPG et de plateforme qui réalise le rêve de tous les fans inconditionnels de mechas. Avec plus de 40 robots différents à débloquer, HARDCORE MECHA met l’emphase sur la précision du pilotage et les combats intenses dans une aventure exaltante pourvue d’un scénario captivant, d’un mode survie brutal et d’un mode multijoueur exubérant, en local comme en ligne.

Les joueurs incarnent Tarethur O’Connell, un pilote ACE de la Hardcore Defense Corp chargé de retrouver un officier du renseignement disparu, dans un monde futuriste où Mars a été colonisée. Une mission simple en apparence qui révélera un secret plus lourd, et une menace encore plus grande que ce que l’on pouvait imaginer.

Tout en profitant de plus de 40 minutes de cinématiques finement animées, les joueurs vont devoir s’employer pour traverser indemnes les huit chapitres de l’aventure qui regorgent de plus de 50 mechas ennemis différents aux designs inspirés par les zones sous-marines, urbaines et même spatiales arpentées pendant le jeu. Cette version boîte inclut six contenus additionnels dont de nouveaux mechas comme le Thunderbolt Otome et son faisceau laser meurtrier, ainsi que de nouveaux pilotes !

Le mode survie vous invite à personnaliser et améliorer votre mecha grâce aux nombreuses modifications et armes disponibles, pour compléter des missions épicées conçues pour mettre vos nerfs à rude épreuve.

Le mode multijoueur piquant, en local comme en ligne, met aux prises différents mechas inspirés par les innombrables interprétations du genre, japonaises comme occidentales. Chaque robot possède ses propres tactiques et stratégies qu’il faudra appliquer avec soin pour espérer l’emporter contre l’adversité.

A propos de Red Art Games

Fondée en janvier 2018, Red Art Games est une société française d’édition de jeux vidéo. Elle propose des versions physiques des jeux vidéo dématérialisés en édition limitée. Les jeux sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, avec leur touche rétro, sont particulièrement destinés aux collectionneurs. Aujourd’hui, Red Art Games a publié plus de 30 jeux vidéo, toutes plateformes confondues, et n’a pas l’intention de s’arrêter là !

A propos de RocketPunch Games

RocketPunch Games est un studio de développement indépendant chinois basé à Pékin qui entend offrir des jeux vidéo fun de grande qualité aux joueurs du monde entier sur différentes plateformes de jeu. HARDCORE MECHA est sa première production. Elle a occupé la première place des charts japonais pendant plusieurs semaines, et le top 3 pendant plus d’un mois après sa sortie grâce aux retours dithyrambiques des joueurs comme de la critique : les efforts consentis pour concevoir HARDCORE MECHA ont été reconnus.

A propos de Lightning Games

Lightning Games est un éditeur de jeux vidéo dont l’objectif est d’offrir des expériences de qualité sur PC et consoles aux joueurs du monde entier. Il a récemment sorti des titres très appréciés des joueurs comme Overdungeon, The Enchanted Cave 2, Tallowmere 2: Curse of the Kittens et HARDCORE MECHA. Nous sommes toujours à la recherche de développeurs talentueux. Avec notre expérience et notre dévouement, nous aidons les développeurs à concrétiser leur vision et à trouver leur public. Toute en développant notre marché cible, notre objectif est toujours le même : offrir de grands jeux à nos joueurs.