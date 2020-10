Oceanhorn 2 à la fin du mois sur Nintendo Switch

Oceanhorn : Monster of Uncharted Seas a déjà connu un certain succès sur les smartphones et la Nintendo Switch, et lorsque le développeur a annoncé qu’il travaillait une suite, les fans ont été, à juste titre, enthousiasmés. Dans cet opus, on n’incarnera pas le héros du précédent opus, mais un nouveau personnage qui évoluera à un autre moment dans l’histoire plus large d’Oceanhorn. L’objectif étant de devenir chevalier d’Arcadia. Après une sortie discrète en exclusivité sur Apple Arcade, Cornfox & Bros. sortira le 28 octobre Oceanhorn 2 : Knights Of The Lost Real sur Nintendo Switch. Une sortie logique sur Nintendo Switch, tant la console se marie bien avec le genre, et Cornfox & Brothers trouvera surement une rentabilité plus importante sur la console hybride.

Oceanhorn 2 : Knights of the Lost Realm coûtera 29,99 $ / 29,99 € / 29,99 £ sur l’eShop Switch. Les pré-commandes ouvrent le 21 octobre avec une réduction de 10 %.