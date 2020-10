Monster Truck Championship le 19 novembre sur Nintendo Switch

Lesquin, le 15 octobre 2020 – NACON et le studio TEYON vous invitent à participer à des compétitions spectaculaires avec Monster Truck Championship. La simulation de Monster Truck est maintenant disponible sur PlayStation®4, Xbox One et Steam. Le jeu sortira sur Nintendo Switch TM le 19 novembre 2020.

Monster Truck Championship est une simulation unique en son genre où les joueurs participent à différentes compétitions dans 25 stades et circuits des États-Unis. Ne vous attendez pas à faire des figures aériennes improbables en appuyant simplement sur l’accélérateur : le jeu demande d’appréhender la physique des véhicules pour espérer établir de nouveaux records ou pour réaliser des tricks réalistes. Monster Truck Championship reproduit fidèlement ce qui rend ces engins si uniques à piloter : gestion indépendante des roues avant et arrière, anticipation du transfert de masse dans les virages ou encore la prévision des rebonds lors des sauts.

Dans Monster Truck Championship, il existe 5 types d’épreuve. La course où vous devez être le 1er des 8 pilotes sur plusieurs tours de circuit, le Time-Trial pour battre des records de chrono, les Drag Races vous opposant à un seul adversaire sur une courte portion de route, le Freestyle lors duquel vous placez autant de tricks spectaculaires que possible et enfin la Destruction qui vous récompense pour tout obstacle démoli !

Monster Truck Championship propose également un mode carrière fourni où le joueur prend part à différents tournois, améliore ses véhicules au fil des victoires et gère son équipe et ses finances. Il peut ainsi prétendre au titre ultime : Champion de la Ligue Professionnelle lors des Monster Truck Finals !

Les joueurs peuvent prendre le volant de 16 véhicules, chacun possédant de nombreuses options de personnalisation : changez le moteur pour une meilleure accélération et une vitesse de pointe plus importante, ajustez la traction selon les pneus sélectionnés ou choisissez des suspensions propices aux figures les plus impressionnantes ! Tous ces éléments peuvent également bénéficier de micro-réglages afin d’obtenir un véhicule capable de s’adapter aux différentes épreuves. D’autres détails peuvent aussi être modifiés, comme la couleur du véhicule, des accessoires à l’avant et à l’arrière ou encore des stickers. Au total, plus d’une douzaine d’éléments sont modifiables, permettant à tous les pilotes de parader avec un style et un pilotage unique, que ce soit seul ou lors de compétions en ligne pouvant accueillir jusqu’à 8 joueurs.

Pour renforcer l’immersion, il est possible d’adopter une vue depuis l’habitacle et d’éprouver le sentiment grisant de surplomber l’arène. Quand une figure est réalisée, la caméra se positionne pour vous permettre d’admirer vos exploits sous le meilleur angle, avec parfois un ralenti rendant la séquence encore plus sensationnelle !

Monster Truck Championship possède de nombreux atouts :

25 circuits répartis dans différentes villes des États-Unis.

5 types d’épreuve : course, time trial , drag races , freestyle et destruction.

16 véhicules personnalisables avec une cinquantaine d’éléments.

Une conduite et une physique réaliste, comprenant la gestion indépendante des roues avant et arrière ainsi que des ajustements de différents éléments tels que les suspensions, la boite de vitesse ou le moteur.

Un mode en ligne pouvant accueillir jusqu’à 8 participants dans des courses monstrueuses.

Le mode carrière, demandant de gérer le véhicule, les sponsors ou encore les techniciens pour améliorer les performances et les revenus engrangés.

Monster Truck Championship est maintenant disponible sur PlayStation®4, Xbox One et Steam, et arrivera le 19 novembre sur Nintendo Switch.