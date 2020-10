Rocket Panda Games annonce Phantom Breaker: Omnia, un jeu de combat 2D Anime sur Nintendo Switch

Le jeu de combat 1 vs 1 de style Anime revient sur Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One et PC (via Steam)

El Segundo, Californie – 15 Octobre 2020 – Rocket Panda Games annonce aujourd’hui son premier jeu, Phantom Breaker: Omnia, une update d’envergure pour Phantom Breaker: Extra, le jeu de combat 2D 1vs1 de style Anime, initialement sorti par MAGES en 2013. Il sera disponible sur Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC en 2021.

Visionnez le trailer d’annonce de Phantom Breaker: Omnia qui comprend le morceau “Contradiction,” une nouvelle chanson de Eir Aoi

“Nous sommes ravis de sortir la version définitive du jeu de combat Phantom Breaker, “Phantom Breaker: Omnia”, un jeu qui s’est presque perdu dans les méandres de l’histoire du jeu vidéo” explique M. Panda, Panda Exécutif et Co-fondateur de Rocket Panda Games.

“En tant que fan de la franchise et plus largement des jeux vidéo, notre mission n’était pas seulement de porter le jeu sur des consoles modernes, mais d’améliorer l’expérience au-delà de la portée originelle. Nous aimerions appliquer cette philosophie à tous les jeux que Rocket Panda Games va sortir à l’avenir.”

Phantom Breaker: Omnia sera le premier jeu de combat de la franchise à sortir en Europe après le succès du lancement du beat’em up 2D en side-scrolling Phantom Breaker: Battle Grounds qui s’est vendu à plus de 400 000 exemplaires.

Histoire du jeu

Un homme mystérieux, connu uniquement sous le nom de “Phantom”, est apparu à Tokyo, la capitale du Japon. Il manipule des adolescents vulnérables pour qu’ils se battent les uns contre les autres. Pour cela, il leur confie des armes mystiques d’une grande force, connues sous le nom d’Artéfacts de Fu-mension. En échange, il a promis d’exaucer leurs souhaits… s’ils survivent!

Mais les affrontements féroces entre les artefacts de Fu-mension provoquent des distorsions dans l’espace-temps, qui compromettent les frontières entre les univers parallèles. L’effondrement de ces limites finirait par briser le sceau de Phantom, libérant ainsi ses pouvoirs destructeurs.

Phantom Breaker Omnia : Liste des fonctionnalités

Choisissez parmi 20 personnages !

Inclut tous les personnages de base et les personnages invités de Phantom Breaker: Extra comme Kurisu Makise de Steins; Gate et deux nouveaux personnages créés spécifiquement pour Phantom Breaker: Omnia.

Choisissez parmi 3 styles de combat différents: Rapide, Difficile et Omnia !

Les 3 styles différents du jeu peuvent changer radicalement la vitesse, la puissance et la mécanique de vos personnages.

Réglé et rééquilibré !

Réaliser des combos incroyables et des attaques spéciales n’a jamais été aussi simple avec Phantom Breaker: le système de combat d’Omnia a été révisé et rééquilibré.

Audio bilingue et plus encore !

Une première dans la série Phantom Breaker, tous les personnages auront un doublage anglais. Le texte du jeu sera également traduit en anglais, japonais, français, italien, allemand, espagnol, chinois simplifié et chinois traditionnel.

Une bande-son moderne et remixée !

La musique de fond de chaque personnage a été refaite et remixée, en gardant la possibilité de jouer la musique de fond originale.

Une expérience totale !

Les joueurs peuvent se plonger dans les histoires des versions originales de Phantom Breaker et Phantom Breaker: Extra.

Titre: Phantom Breaker: Omnia

Sortie: 2021

Genre: Combat 2D

Développeur: GameLoop | MAGES

Éditeur: Rocket Panda Games

Plateformes: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Steam (PC)

[Physique] PlayStation 4 et Nintendo Switch en partenariat avec Limited Run Games

Joueurs: 1-2 [En local et online]

À propos de Rocket Panda Games

Oui, nous arrivons sur le marché, mais notre équipe a fait le tour de l’industrie du jeu vidéo. Nous sommes des joueurs et des fans, et nous voulons les mêmes choses que vous: des jeux sympas, plus d’options et une meilleure expérience de jeu. Nous travaillons pour le fun!

À propos de MAGES

À une époque de développement technologique rapide, MAGES s’efforce de proposer des expériences amusantes et passionnantes à un public provenant du monde entier. Avec un fort accent porté sur les romans visuels, MAGES a développé et publié plusieurs IP bien accueillies, notamment la série Phantom Breaker et Steins; Gate dans son pays natal, le Japon.

À propos de Limited Run Games

Limited Run Games est un éditeur basé à Raleigh fondé en 2015 qui se concentre sur la préservation des jeux dans un format physique. Avec plus de 300 jeux publiés et ayant remporté des prix pour ses éditions collector sur mesure, Limited Run est la référence en matière de sorties de jeux physiques pour les fans et les collectionneurs.

Visitez limitedrungames.com pour les dernières offres, ou suivez la marque sur votre plate-forme de médias sociaux de choix pour toutes les mises à jour liées à LRG: @limitedrungames.