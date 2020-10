Trials of Mana fête son 25e anniversaire avec une mise à jour, des réductions et plus encore

Le patch 1.1.0 ajoute un niveau de difficulté, des mises à jour pour le mode New Game + et bien plus

PARIS, le 15 octobre 2020 – SQUARE ENIX® a annoncé que Trials of Mana™, le remake intégral en haute définition du classique plébiscité, a bénéficié d’un nouveau patch ajoutant des défis et enrichissant l’expérience des joueurs. Cette mise à jour permet de fêter le 25e anniversaire de la sortie du jeu d’origine connu sous le titre de Seiken Densetsu 3 au Japon. De plus, SQUARE ENIX organise une promotion sur les versions numériques de certains titres de cette série, du 14 octobre au 2 novembre.

Le patch 1.1.0 de Trials of Mana comprend un certain nombre de mises à jour de contenu et d’éléments inédits incluant :

Difficulté « Sans avenir » – Ce niveau de difficulté donnera du fil à retordre aux joueurs les plus expérimentés. Cette difficulté permettra aux joueurs de se mesurer à des ennemis et boss encore plus coriaces. Certaines aptitudes et certains objets font l’objet de restrictions et les combats de boss sont limités dans le temps. Les joueurs pourront obtenir des équipements plus puissants et équiper des compétences partagées inédites.

Ce niveau de difficulté donnera du fil à retordre aux joueurs les plus expérimentés. Cette difficulté permettra aux joueurs de se mesurer à des ennemis et boss encore plus coriaces. Certaines aptitudes et certains objets font l’objet de restrictions et les combats de boss sont limités dans le temps. Les joueurs pourront obtenir des équipements plus puissants et équiper des compétences partagées inédites. Difficulté « Extrême » et réinitialisation de niveau dans le mode New Game + – Les joueurs auront la possibilité de sélectionner le niveau de difficulté « Extrême » lorsqu’ils commenceront une partie avec le mode New game +. En outre, une nouvelle option a été intégrée et permet de passer les personnages au niveau 1 dans ce mode.

Les joueurs auront la possibilité de sélectionner le niveau de difficulté « Extrême » lorsqu’ils commenceront une partie avec le mode New game +. En outre, une nouvelle option a été intégrée et permet de passer les personnages au niveau 1 dans ce mode. Ajustements des costumes – Les costumes débloqués sont accessibles après avoir réinitialisé la classe d’un personnage ou en commençant une partie en mode New Game +.

Les costumes débloqués sont accessibles après avoir réinitialisé la classe d’un personnage ou en commençant une partie en mode New Game +. Intégration des statues de déesse à la carte, corrections de bugs et plus encore.

Les joueurs qui termineront l’histoire disponible à la suite du mode de difficulté « Sans avenir » obtiendront en récompense l’équipement « Mules de lapyn », qui permet de traverser les champs et les donjons sans croiser d’ennemis.

Pour fêter le 25e anniversaire du jeu original Trials of Mana, certains titres en téléchargement numérique de la série Mana sont disponibles à prix réduit jusqu’au 2 novembre :

Trials of Mana est disponible avec une réduction de 30 %. Nintendo Switch™ Steam®

est disponible avec une réduction de 30 %. Secret of Mana™ est disponible avec une réduction de 50 %. Steam

est disponible avec une réduction de 50 %. Collection of Mana™ est disponible avec une réduction de 50 % Nintendo Switch

est disponible avec une réduction de 50 %

De plus, les fans de Trials of Mana sont encouragés à partager leur amour de la franchise avec leurs amis et collègues grâce à un ensemble spécial d’arrière-plans Zoom, disponible en téléchargement gratuit. Cet ensemble de cinq arrière-plans comprenant toutes sortes d’illustrations et de personnages de Trials of Mana est disponible en téléchargement ici.

Pour découvrir les autres activités de célébration du 25e anniversaire de Trials of Mana et de plus amples détails sur les réductions à venir sur PlayStation®4, rendez-vous sur les réseaux sociaux officiels de la série Mana : Twitter et Facebook.

Trials of Mana est un remake intégral en haute définition du troisième opus de la franchise Mana, sorti au Japon en 1995 sous le titre de Seiken Densetsu 3. Le jeu entraîne les joueurs dans une aventure inoubliable remplie d’expériences palpitantes et de héros et d’antagonistes mémorables. Les joueurs créeront différentes expériences de jeu en composant une équipe de trois personnages parmi les six proposés, avant de se lancer dans l’aventure de leur vie. Ils pourront ainsi améliorer les classes de leurs personnages pour leur donner de nouvelles formes plus puissantes, apprendre plus de trois cents compétences et découvrir un monde regorgeant de secrets à percer et de mystères à explorer. Les joueurs découvriront alors un nouveau chapitre jouable inédit après avoir fini le jeu. Ils pourront y débloquer de nouvelles classes, et faire face à une nouvelle menace.

Pour regarder la bande-annonce de lancement de Trials of Mana, rendez-vous sur :

Trials of Mana est déjà disponible sur Nintendo Switch, PlayStation®4 et Steam.