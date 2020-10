Joyeux Halloween en avance : Nights of Naberus de Warframe est arrivé

L’ancien festival de la mort et des méfaits de Warframe commence sur toutes les plateformes !

Halloween approche à grands pas et sur Naberus, la beauté est bannie. La pourriture et la monstruosité dominent. Daughter est vraiment excitée !

Pour mettre tout le monde dans l’esprit Naberus, Daughter (qui a fait ses débuts dans notre dernière mise à jour, Heart of Deimos) se déguisera et offrira des récompenses à durée limitée en échange de Mother Tokens via sa boutique spéciale sur le thème Naberus dans Necralisk.

Procurez-vous le Mobile Whispering Naberus et écoutez un conte horrible raconté par grand-mère dans le confort de votre Orbiter, ou profitez d’un assortiment de glyphes, emblèmes, skins et plans – tous disponibles dans la boutique de Daughter jusqu’à 11h Heure du Pacifique/ 14h Heure normale de l’est, lundi 9 novembre !

Nouvelles supplémentaires sur la mise à jour : Les nouvelles mises à jour incluent un éclairage et des textures remasterisés (alias Le Grand Rapetissage), des modifications des coûts des ressources pour Xaku et Helminth Railjack, ainsi que le lot Oscira et de nouveaux skins pour votre Mech et Velocipod ! Lancez Warframe sur votre plateforme préférée pour les mises à jour gratuites, et rendez-vous sur Warframe.com pour plus de détails.