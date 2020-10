Ring Fit Adventure dépasse les ventes physiques de Zelda: Breath of the Wild au Japon

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Si The Legend of Zelda : Breath of the Wild a fait exploser les chiffres de vente de la franchise dans le monde entier, y compris au Japon, la série n’est toujours pas la plus populaire dans son pays d’origine.

Depuis les chiffres de Media-Create/Famitsu jeudi, on sait que Ring Fit Adventure a réussi à se vendre à 1 668 843 exemplaires. Cela signifie qu’il a dépassé le total des ventes physiques de The Legend of Zelda : Breath of the Wild (sur Nintendo Switch uniquement), qui s’élève à 1 662 966. Il est évident que Breath of the Wild s’est bien vendu sur l’eShop, ce que ne peut faire Ring Fit Adventure, vous pourriez même ajouter les ventes de la version Wii U du jeu si vous le souhaitez. Mais, la réussite de Ring Fit Adventure, surtout face à la pénurie de stocks, montre le succès important du jeu partout dans le monde.