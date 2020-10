Nomura tease plus de Kingdom Hearts sur Nintendo Switch

The World Ends With You -Final Remix-

Le numéro de Nintendo Dream de ce mois-ci propose une interview de Tetsuya Nomura de chez Square Enix et de Masanobu Suzui d’Indieszero. Les deux hommes étaient là pour promouvoir Kingdom Hearts : Melody of Memory, mais la discussion s’est terminée de manière intéressante. Nintendo Dream a terminé l’interview en demandant ce que les deux développeurs voulaient mettre en avant à propos de Melody of Memory. Finalement, après quelques échanges, Suzui et Nomura ont déclaré ce qui suit (traduit par Oni Dino de chez Nintendo Everything) :

Suzui : C’était une occasion rare pour vous d’apparaître dans un article de Nintendo Dream avec un titre de Kingdom Hearts dans lequel vous étiez impliqué. Nomura : Je suis sûre que je reviendrai dans un avenir pas trop lointain.

Ces derniers commentaires sont particulièrement intéressants car ils n’ont pas été suggérés et n’ont aucun rapport avec la question originale de Nintendo Dream. Nomura pourrait faire allusion à un autre jeu non annoncé qui est prévu sur Nintendo Switch étant donné qu’il parlait de revenir pour une autre interview de Nintendo Dream – c’est-à-dire un magazine Nintendo. La première chose qui pourrait venir à l’esprit est Kingdom Hearts. Bien que ce soit techniquement possible, Nomura a récemment suggéré que les portages des anciens jeux de la série sont impossibles sur la conosle hybride de Nintendo. Mais peut-être que Nomura prévoit autre chose pour la console. Nous savons que The World Ends with You arrivera en anime en 2021, alors pourquoi pas une suite au jeu original ?