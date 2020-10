Snobée, la version Nintendo Switch de XIII est repoussé à 2021

Disponible le 10 novembre prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC, XIII sortira sur Nintendo Switch en 2021. aucune explication au sujet de son retard.

Paris, le 19 octobre 2020 – Microids et PlayMagic annoncent qu’une toute nouvelle bande-annonce du jeu XIII, remake du célèbre FPS en cel-shading sorti en 2003, est désormais disponible. Ce trailer lève le voile sur les armes et gadgets d’anthologie que les joueurs pourront utiliser pour parvenir à leurs fins.

XIII disposera en effet d’un arsenal redoutable pouvant s’adapter à toutes les situations et les styles de jeu. Privilégiez la force brute avec l’artillerie lourde : 44 Spécial, fusil d’assaut, Bazooka… Restez discrets en usant (et en abusant) des armes légères telles qu’un pistolet 9mm avec silencieux, un couteau de lancer, une arbalète ou même un harpon. XIII pourra également compter sur une grande variété de gadgets comme un grappin, un micro d’espion ou un encore un outil de crochetage, qui lui permettront de se sortir de toutes les situations !

Disponible le 10 novembre prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC/Mac, il est à noter que la quête du mystérieux XIII débutera finalement en 2021 sur Nintendo Switch , à une date qui sera dévoilée ultérieurement.

A propos de l’histoire de XIII :

Qui êtes-vous vraiment ?

Le pays est encore en état de choc après l’assassinat du Président Sheridan.

Vous vous réveillez, amnésique et blessé, sur une plage déserte de la côte est. Les seuls indices de votre identité sont le nombre XIII, tatoué près de votre clavicule, et une clé de consigne. Bien que votre mémoire vous laisse tomber, vous découvrez que vous disposez des réflexes d’un combattant professionnel parfaitement entraîné. Vous vous mettez en route, à la recherche de votre passé, découvrant que vous avez joué un rôle dans le meurtre du Président des Etats-Unis et mettant au jour la plus effarante conspiration jamais montée dans toute l’histoire du pays…

Incarnez “XIII”, l’homme sans identité et tentez de découvrir la vérité sur l’organisation d’un vaste complot. Suivez ce dernier dans sa quête d’identité, au travers d’une campagne solo haletante et d’affrontements multijoueur brutaux !

Les joueurs auront le plaisir de retrouver les musiques iconiques du titre ainsi que les voix d’origines, pour le plus grand bonheur des futurs agents !

Découvrez le contenu de l’édition limitée, disponible dès le 10 novembre 2020, sur PlayStation 4 et Xbox One.

Cette édition sera disponible en 2021 sur Nintendo Switch.

Cette édition comprendra :

Le jeu en version physique

Un boitier métal recto-verso

3 lithographies

13 skins d’armes en Or

Le pack de skins d’armes classiques en Or (Pistolet + Couteau en Or) est offert en bonus de précommande chez les revendeurs participants et valable pour les précommandes digitales sur Xbox One et Steam uniquement. Ce bonus sera disponible gratuitement du 10 novembre au 10 décembre pour tout achat de la version PlayStation 4 digitale.

Au bout du compte, comprendrez-vous ce qui vous est réellement arrivé ?

La mémoire vous reviendra-t-elle ?