HyperBrawl Tournament, le brawler sportif, est disponible

Maitrisez l’HyperCurve et canalisez l’HyperForce pour devenir le plus grand héros de l’univers

Liverpool, Royaume-Uni – 20 octobre 2020 – Le développeur indépendant Milky Tea Studios est fier d’annoncer le lancement aujourd’hui d’HyperBrawl Tournament, son brawler sportif orienté arcade et dopé à l’adrénaline, sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Entièrement reconçu pour s’adapter à la puissance du PC et des consoles, HyperBrawl Tournament propose une expérience JcJ à la fois magnifique et dynamique, axée autour de parties locales ou en ligne qui reposent principalement sur vos talents de joueur.

Battez-vous de toutes vos forces et soyez impitoyables pour remporter la victoire au cours d’affrontements JcJ survoltés dans des arènes pouvant accueillir jusqu’à 4 joueurs. Combinant sport et baston, le jeu permet aux héros de choisir des capacités et des armes impressionnantes qu’ils apporteront avec eux dans l’arène, afin de sécuriser le ballon et de marquer des points en l’envoyant dans les buts adverses. En dehors de cela, aucune règle ne vous retient, alors n’ayez pas peur d’abuser des coups bas. La stratégie majeure d’HyperBrawl Tournament repose sur la maîtrise de l’HyperCurve, qui vous permet de contrôler la trajectoire de chaque tir en temps réel, et de l’HyperForce, dont la puissance dévastatrice est capable d’envoyer valser vos adversaires hors de l’arène.

« Avec HyperBrawl Tournament, notre but était de concevoir le brawler sportif ultime, a déclaré Jonathan Holmes, fondateur et directeur de Milky Tea. Nous voulions combiner l’aspect du combat en arène d’un Super Smash Bros avec l’esprit d’équipe et la férocité de notre sport préféré. Le résultat donne quelque chose d’entièrement unique en son genre, récompensé par plusieurs distinctions telles que la mention Honorable au GDC Best in Play et l’EGX Crew Choice Award. Nous sommes persuadés que cette version sur PC et consoles trouvera sa place dans votre ludothèque multijoueur grâce à sa profondeur, sa polyvalence et sa réactivité. »

Au cours des différents festivals qui ont précédé son lancement, HyperBrawl Tournament n’a pas manqué de briller, en étant classé parmi les 20 meilleurs titres indépendants à la PAX 2020 et parmi les 4 finalistes dans sa catégorie lors de l’Autumn Steam Festival. En outre, la bande-son d’HyperBrawl Tournament, composée par le célèbre producteur britannique Steve Levine (The Beach Boys, Motörhead), a bénéficié de son propre album, sous étiquette Sony/ATV Music Publishing et Sony Music Masterworks.

Dans HyperBrawl Tournament, vous devrez choisir un héros parmi trois classes distinctes : les Swifts, agiles et rapides mais manquant d’endurance ; les Tanks, massifs et capables d’encaisser la plupart des dégâts, mais peu rapides ; et les Cores, qui sont un équilibre des deux autres.

Vous recevrez un nombre incalculable de récompenses esthétiques et de distinctions en accomplissant les défis, ces derniers allant de la réussite des différents niveaux et difficultés du mode Campagne, aux séries de victoires dans les modes multijoueur en ligne.

HyperBrawl Tournament propose un degré de profondeur encore jamais atteint, tandis que vous élaborerez votre équipe composées de deux héros, à choisir parmi les trois classes disponibles, et en les équipant d’armes uniques pour créer votre propre gameplay. Avec 12 héros et 8 armes cosmiques, c’est plus de 4 000 combinaisons uniques de personnalisation qu’il faudra explorer. Jouez contre l’IA dans une campagne solo extrêmement fournie, ou affrontez jusqu’à trois autres joueurs lors des parties rapides du mode Arcade ou du mode Blitz, un mode en ligne hautement compétitif gratifié de son propre classement mondial.

HyperBrawl Tournament est désormais disponible sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Apple Arcade.

À propos de Milky Tea Studios

Milky Tea est un studio britannique de développement de jeux, fondé en 2005 et installé à Liverpool. Le studio conçoit, réalise et édite ses propres jeux en propriété intellectuelle, tout en proposant ses services de développement « à la demande ».

Au fil des ans, le studio accumule les distinctions et les nominations lors d’événements majeurs de l’industrie, tels que les BAFTA, les EMMYS, le Banff et les TIGA Awards. En 2017, le studio est sélectionné par Creative England parmi les 50 sociétés les plus innovantes en matière de cinématographie, jeux et technologies numériques.

En 2017 toujours, un célèbre fournisseur d’accès à Internet chinois, Tencent, investit dans la société. Porté par ce nouveau partenariat, Milky Tea agrandit son équipe à Liverpool et travaille désormais sur de nouvelles licences.