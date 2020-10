Mars Horizon décolle sur PC et Nintendo Switch le 17 novembre 2020

– Gagnez la bataille de la conquête spatiale et colonisez Mars sur PS4, Xbox One, Switch et PC –

Londres, le 20 octobre 2020 – L’éditeur The Irregular Corporation et le studio de développement Auroch Digital annoncent aujourd’hui la date de sortie de Mars Horizon : la simulation de conquête spatiale, conçue en collaboration avec l’Agence Spatiale Européenne (ESA), sera disponible le 17 novembre sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam.

Irregular Corp est également heureux d’annoncer que l’astronaute Tim Peake animera une session de streaming sur la version Xbox One du jeu le 20 octobre prochain, de 16 à 18 heures. Rendez-vous ici pour suivre cet événement hors du commun : www.twitch.tv/xbox.

Mars Horizon vous place aux commandes de votre propre agence à l’aube de l’ère spatiale, pour développer votre structure dans le but d’atterrir sur Mars. Les joueurs devront gérer différentes ressources comme le temps, la technologie, le soutien du public et, bien entendu, l’argent, pour compléter différentes missions et envoyer leurs astronautes dans l’espace. La compétition s’annonce rude avec les autres agences, qui seront prêtes à tout pour atteindre le même objectif, même si un partenariat stratégique pourra donner un avantage non négligeable à ceux qui pourront mettre leur ego de côté.

Les joueurs devront maîtriser le gameplay au tour par tour exigeant qui déterminera l’issu de leurs missions, et prendre constamment des décisions critiques : utiliserez-vous vos ressources pour réparer une antenne dysfonctionnelle, où les garderez-vous pour une éventuelle fuite d’oxygène ? Peut-être que trois mois supplémentaires de planification auraient évité ce type de problème…