Truck Driver prendra la route sur Nintendo Switch le 17 novembre 2020

Préparez-vous à faire l’expérience de Truck Driver avec un joycon en style solo horizontal, des commandes par inclinaison, les vibrations HD et l’écran tactile.

Rotterdam, Pays-Bas, 20 octobre 2020 – SOEDESCO® a préparé l’itinéraire de Truck Driver® sur Nintendo Switch™. Aujourd’hui, une nouvelle bande-annonce a révélé que la version Nintendo Switch de Truck Driver sortira le 17 novembre 2020. L’expérience de Truck Driver sera disponible en version numérique et physique, et complètement optimisée pour Nintendo Switch, avec l’utilisation du joycon en style solo horizontal, les commandes par inclinaison, les vibrations HD et l’écran tactile.

Une expérience complète de la route

Avec la version Nintendo Switch™ de Truck Driver, le joueur peut se mettre dans la peau d’un conducteur de poids lourds où qu’il se trouve. Il peut bâtir sa carrière et travailler avec toutes sortes de gens. Le joueur saura toujours pour qui il roule et quel chargement il transporte. Avec des tas de remorques différentes, les missions restent originales et exigeantes. Chaque personnage du jeu a ses propres raisons pour faire appel à un camionneur. Au fur et à mesure des kilomètres, le joueur découvrira comment son travail impacte la vie de ces personnages. Les entreprises se développeront et des relations de confiance seront forgées entre les personnages et le joueur. Truck Driver offre à ses joueurs l’occasion unique de vivre leur propre carrière de camionneur.

À propos de Truck Driver

Après avoir hérité du camion de votre père, vous tentez votre chance et déménagez dans une nouvelle ville. Ici, faites-vous un nom et gagnez le respect de la communauté locale. Parcourez le monde ouvert fluide de Truck Driver, travaillez avec toutes sortes de personnes, du constructeur au bûcheron, et honorez la mémoire de votre père en devenant un excellent chauffeur poids lourd !

Features