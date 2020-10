Douze nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch (+mise à jour de contenu)

On commence avec HATSUNE Miku’s puzzle app ‘HATSUNE Miku : Logic Paint – Microji’ ou plus simplement Picross x Hatsune Miku.

Hatsune Miku Logic Paint est un jeu de puzzle logique de type Picross dans lequel les joueurs remplissent les cases à l’aide des chiffres de gauche et du haut afin de compléter le puzzle. Après avoir franchi une étape, vous obtiendrez une illustration de Hatsune Miku en guise de récompense ! Le jeu comprend plus de 150 illustrations et 225 étapes à franchir, avec trois niveaux de difficulté – de débutant à avancé. Terminez un niveau sans utiliser d’indices ni faire d’erreurs, et vous obtiendrez une “étoile”. Le jeu comprend également plusieurs niveaux spéciaux où vous pouvez vous essayer à de très grands puzzles. Hatsune Miku Logic Paint est disponible dès à présent sur iOS et Android, avec une version Switch confirmée, mais sans date de sortie pour le moment.

MAGES. a annoncé que le jeu d’aventure d’horreur Corpse Party Blood Covered : …Repeated Fear arrive sur Nintendo Switch en 2020. Corpse Party Blood Covered : …Repeated Fear est un remake amélioré de Corpse Party Blood Covered qui était lui-même un remake amélioré du Corpse Party original. La version Switch ajoute Satomi Akesaka et Mika Okamoto comme doubleurs pour les nouveaux personnages, et des doubleurs seront ajoutés pour le chapitre supplémentaire qui se trouve dans la version 3DS.

Hamster publiera cette semaine (23 octobre) le jeu d’arcade Soccer 1985 sur NES sur la boutique en ligne Switch, au prix de 838¥/7,99$. Le jeu d’arcade Soccer 1985 de Nintendo a été le premier jeu de football à adopter une vue latérale qui est maintenant populaire dans des séries telles que FIFA et Winning Eleven (PES). Il a été porté sur différentes plateformes Nintendo, dont la Famicom. Le jeu propose une version de football à six joueurs qui appuient sur une flèche mobile pour tirer. Arcade Archives Soccer est le 119ème jeu de la série Arcade Archives sorti sur Nintendo Switch.

Quand les jeux de dressage de monstres rencontrent les Metroidvania. Collectionnez, dressez et affrontez des monstres dans un monde pixelisé adorable à défilement horizontal. Monster Sanctuary sortira le 8 décembre sur Nintendo Switch via la boutique en ligne de la console hybride.

Choisissez votre familier spectral et suivez les traces de vos ancêtres pour devenir un gardien de monstres et sauver le Sanctuaire des monstres.

Embarquez pour une aventure épique où vous pourrez utiliser les pouvoirs des monstres collectionnés et de l’équipe formée pour progresser dans un monde gigantesque. Au cours de votre quête pour devenir le gardien de monstres suprême, vous découvrirez l’origine d’un mystère qui menace la paix entre les humains et les monstres.

Explorez un monde inspiré des Metroidvania.

Les pouvoirs de vos monstres vous permettent d’explorer le monde et de déverrouiller l’accès à de nouvelles zones. Coupez des lianes, détruisez des murs et traversez des brèches en planant avec l’aide de vos monstres.

Formez votre équipe.

Faites éclore, collectionnez et dressez des monstres issus des quatre coins du monde, puis formez votre équipe. Chaque monstre possède un arbre de compétences unique, ce qui vous permet de personnaliser votre groupe selon vos besoins.

Participez à des combats tactiques 3c3.

Ordonnez vos attaques de façon stratégique pour une efficacité maximale et cumulez les frappes pour former des combinaisons.Enchaînez les combats pour trouver les meilleures combinaisons et remporter les œufs de monstre les plus rares !

Affrontez les gardiens de monstres du monde entier !

Testez vos compétences et aptitudes dans les tête-à-tête épiques du mode en ligne joueur contre joueur ! Entraînez vos monstres et améliorez leurs compétences au maximum pour qu’ils soient les meilleurs combattants possibles.

The Original Strife: Veteran Edition sortira lui le 25 octobre prochain, toujours sur l’eShop.

笼中窥梦 Moncage est annoncé sur Nintendo Switch.

DeathStick sortira en 2022 sur Nintendo Switch, si on est toujours en vie.

#Halloween, Super Puzzles Dream arrive le 29 octobre à un prix de 5.99€.

Undead Darlings ~no cure for love~ arrive aujourd’hui sur l’eShop.

Brawl Chess est annoncé sur Nintendo Switch.

VOEZ passe en version 1.10 (Gratuit)et propose 9 nouveaux morceaux:

– KO3 & 02i3: Let Me Know

– Paul Bazooka: Hear No Evil

– KIVA: DASEIN

– Ice: DJ Mashiro is dead or alive

– Tatsh: Hydrangea

– Kurorak: Jakarta Progression

– Kat Penkin: Living for your (Andy Tuns tall remix)

– Kiva & Nikki Simmons: Perspectives

– Analog digital feat. Isao: Raise an army

Il y a donc maintenant 240 morceaux en tout.

Le 2 novembre, Deemo passe en version 1.7 (Gratuit) et proposera 21 nouvelles musiques:

– HyuN & Ritoru feat. Serentium: Last Promise

– yourmythos: tomoshibi

– Sound Souler: Out of Natura

– Tatsh: Daylight

– Tatsh: From Rested Point

– Tatsh: Rise Up

– Tatsh: Rebellion

– Tatsh: Need Your Luv

– Eshen: Earlier Than Today

– Eshen: For Sis

– Eshen: Say Hi

– aioi feat. Kamata Junko: Hello (Deemo Version)

– aioi feat. Kamata Junko: Lassi (Deemo Version)

– aioi feat. Mochizuki Yoshi: Everybody Koishiteru (Deemo Version)

– aioi feat. Kamata Junko: Travelling (Deemo Version)

– aioi feat. Kamata Junko: Platonic Electro (Deemo Version)

– Kobayashi Project feat. ayano: Artemis

– Kobayashi Project: Elysion

– Kobayashi Project: The beauties of nature

– Kobayashi Project feat. Ayano: Don’t go – stay with me forever

– Kobayashi Project: A song for you

Il y a donc maintenant 305 morceaux en tout.