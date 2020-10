Fire Emblem : Shadow Dragon & the Blade of Light sortira le 4 Décembre sur Nintendo Switch

Découvrez l’épisode à l’origine de la saga Fire Emblem dans une version bénéficiant de nouvelles fonctionnalités et, pour la première fois, d’une localisation en anglais

22 octobre 2020 – Depuis 30 ans, la série Fire Emblem passionne les joueurs avec son gameplay stratégique et tactique, ses aventures passionnantes et ses personnages fascinants. Aujourd’hui, Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light, le jeu 8 bits qui a lancé la franchise il y a trois décennies et qui raconte les aventures du prince Marth, s’apprête à voir le jour pour la première fois dans d’autres pays que le Japon. Le 4 décembre, Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light sortira sur les consoles de la gamme Nintendo Switch et sera disponible à l’achat sur le Nintendo eShop pendant une durée limitée.

Si les joueurs français ont pu connaître Marth en tant que combattant de la série Super Smash Bros., l’histoire de ce fier et courageux prince commence en réalité avec le premier opus japonais de la franchise Fire Emblem : Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light. Dotée pour la première fois d’une localisation en anglais, l’adaptation de ce titre sur Nintendo Switch permettra à une nouvelle génération de joueurs de profiter de ce grand classique du genre tactical RPG. Cette version disposera également de fonctionnalités comme l’avance et le retour rapide, ainsi qu’un nouveau système de sauvegarde, qui permettront aux tacticiens en herbe de relever le défi à leur propre rythme.

Tout au long du périlleux voyage de Marth, le joueur pourra ordonner à ses armées d’appliquer différentes stratégies en choisissant avec soin un certain nombre de personnages dotés d’attributs uniques, capables de renverser la situation de chaque affrontement sur le champ de bataille. Marth parviendra-t-il à retrouver l’épée Falchion et le mystique Emblème du Feu dans une aventure épique pour restaurer la paix dans le royaume d’Arkaneia ?

Annoncé pour le 4 décembre sur Nintendo Switch, Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light sera disponible sur le Nintendo eShop jusqu’à la fin du 30e anniversaire de la franchise, le 31 mars 2021. Découvrez l’aventure de la console NES en profitant de nouvelles fonctionnalités de jeu et découvrez les origines du personnage de Marth dans ce titre incontournable, pour la première fois localisé en anglais.