Pokémon Go: Des visages familiers reviennent dans les raids, des nouvelles mises à jour de fonctionnalités et plus encore en novembre !

Des visages familiers reviennent dans les raids, des nouvelles mises à jour de fonctionnalités et plus encore ! Lisez la suite pour en savoir plus sur ce qui arrive en novembre dans le monde de Pokémon GO.

Rencontre de la Phase d’Étude de novembre

Du dimanche 1er novembre 2020 à 13h00 au mardi 1er décembre 2020 à 13h00 PST (22h00 heure de Paris), vous pourrez rencontrer Togetic, le Pokémon Bonheur, lors de la Phase d’Étude.

Un mois avec des Boss de Raid différents dans les raids cinq étoiles !

En novembre, préparez-vous à défier de nouveaux Boss de Raid dans les raids cinq étoiles !

Du vendredi 23 octobre 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris) au jeudi 5 novembre 2020 à 13h00 PST (22h00 heure de Paris), vous pourrez défier Darkrai dans des raids cinq étoiles.

Du jeudi 5 novembre 2020 à 13h00 au lundi 16 novembre 2020 à 13h00 PST (22h00 heure de Paris), un Pokémon familier reviendra dans les raids cinq étoiles.

Du lundi 16 novembre 2020 à 13h00 au mardi 24 novembre 2020 à 13h00 PST (22h00 heure de Paris), vous pourrez défier Terrakium, Cobaltium et Viriduim dans des raids cinq étoiles.

Restez connectés pour en apprendre plus sur le Boss de Raid qui participera aux raids cinq étoiles du mardi 24 novembre 2020 à 13h00 au lundi 30 novembre 2020 à 13h00 PST (22h00 heure de Paris) !

Une Heure de Raids aura lieu chaque semaine en novembre, les mercredis à 18h00 heure locale, avec le Boss de Raid cinq étoiles de la semaine.

Heures du Pokémon vedette

En novembre, l’Heure du Pokémon vedette se déroulera tous les mardis à 18h00 heure locale, et chaque heure mettra à l’honneur un Pokémon différent et un bonus spécial !

Mardi 3 novembre 2020 : Osselait sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Poussière Étoile quand vous attraperez des Pokémon.

: Osselait sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Poussière Étoile quand vous attraperez des Pokémon. Mardi 10 novembre 2020 : Rondoudou sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous attraperez des Pokémon.

: Rondoudou sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous attraperez des Pokémon. Mardi 17 novembre 2020 : Miaouss sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon.

: Miaouss sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon. Mardi 24 novembre 2020 : Barloche sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous transférerez des Pokémon.

Autres événements incroyables et mises à jour de fonctionnalités

Soyez prêts à participer à une Étude ciblée le 28 novembre 2020 ! Le Pokémon vedette sera annoncé à une date ultérieure.

Très prochainement, vous pourrez en savoir plus sur les Pokémon que vous avez appris à connaître et à aimer ! Par exemple, si votre Pokémon est sorti d’un Œuf, vous verrez de quel type d’Œuf il est issu. Si vous avez attrapé votre Pokémon lors d’une rencontre après un raid, vous pourrez en savoir plus sur ce raid, si c’était un Raid EX ou un Méga-raid, ou si vous avez combattu dans le raid à distance ou en personne. Vous saurez également si vous avez rencontré votre Pokémon lors d’une rencontre spéciale, comme une rencontre après votre victoire de la Ligue de Combat GO, une rencontre de Phase d’Étude ou une rencontre surprise après avoir pris un cliché. Vous pourrez même savoir si vous avez attrapé votre Pokémon lors d’un de nos événements nécessitant un billet, comme le Pokémon GO Fest ! Nous espérons que cette mise à jour vous permettra, à vous et à vos Pokémon, de vous rafraîchir la mémoire et de vous remémorer votre superbe rencontre !

Nous mettons également à jour le moment où les Dresseurs reçoivent les scénarios d’Étude spéciale passés afin que ce ne soit pas trop déroutant pour les nouveaux Dresseurs. Par exemple, au lieu de recevoir plusieurs scénarios d’Étude spéciale après avoir terminé l’Étude spéciale Une découverte légendaire, les Dresseurs les recevront plus tard, après avoir progressé dans les scénarios d’Étude spéciale qu’ils ont. Cela n’impactera pas les Dresseurs ayant déjà reçu tous les scénarios d’Étude spéciale passés.

Soyez conscient(e) de votre environnement et suivez les directives des autorités sanitaires locales lorsque vous jouez à Pokémon GO. Les événements à venir sont susceptibles d’être modifiés. Assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux, de choisir de recevoir des notifications push et de vous abonner à nos e-mails pour vous tenir au courant des dernières actualités. Pour connaître les dernières mises à jour concernant les événements en jeu et les fonctionnalités, consultez cet article du centre d’aide.

—L’équipe Pokémon GO