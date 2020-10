Little Nightmares 2 Halloween trailer

LYON, FRANCE – 23 octobre 2020 – Découvrez le dernier trailer de Little Nightmares II, représentant l’un des niveaux les plus effrayants du jeu, l’Hôpital. Mono & Six devront se frayer un chemin parmi les différentes horreurs présentes dans ce niveau et faire face aux charmants occupants de l’hôpital…

Little Nightmares II sera disponible le 11 février 2021 sur Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC Digital, et plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Une mise à jour gratuite vers la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S sera disponible pour les personnes qui achèteront le jeu sur PlayStation 4 et Xbox One. Le jeu est désormais ouvert à la précommande pour l’édition Day One et l’édition TV chez les revendeurs et sur le store de BNEE .