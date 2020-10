Microids dévoile plus de détails sur le jeu « Qui Veut Gagner des Millions ? » sur Nintendo Switch

Paris, 23 octobre 2020 – Disponible en Europe le 29 octobre 2020 et aux États-Unis le 17 Novembre 2020 , Qui veut gagner des millions ? vous permettra de tester votre culture générale et vos capacités de réflexion ! Prenez place sur le célèbre plateau télévisé et vivez l’émission comme si vous y étiez !

Développé par Appeal Studios, le titre sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC/Mac, dans le monde entier. Il reprendra 6 plateaux iconiques de l’émission, à savoir celui du Royaume-Uni, des États-Unis, de la France, de l’Espagne, de l’Italie et de l’Allemagne.

Traduit sur chacun de ces territoires, le jeu proposera plus de 2 000 questions exclusives par pays !

« C’est votre dernier mot ? »

Serez-vous capable d’atteindre le million ? Pour cela, il vous faudra réussir à gravir la fameuse et terrible Pyramide des Gains, en répondant sans faute à 15 questions à la difficulté croissante. Ne vous laissez pas déstabiliser par la pression et le suspense : il vous faudra faire preuve de calme et de réflexion pour espérer remporter le jackpot !

Votre culture générale sera mise à l’épreuve avec plus de 3 000 questions – dont plus de 2 000 exclusives par pays –, parmi 8 thèmes divers et variés – histoire, sport, science, art et littérature… Au cours du jeu, vous pourrez même débloquer de nouvelles questions !

Et les jokers seront évidemment de la partie ! Vous bloquez sur une question ? Utilisez l’Appel à un ami, le 50/50, l’Avis du public ou encore le « Swap » de question pour pouvoir continuer de gravir la Pyramide des Gains !

Un jeu pour toute la famille, à tenter en solo… Ou même jusqu’à 100 joueurs !

Qui veut gagner des millions ? sera accessible à toute la famille grâce à deux niveaux de difficulté :

Un mode solo « Normal »

Un mode « Enfant » proposant des questions simplifiées et spécialement adaptées aux plus jeunes

Vous aurez également la possibilité de vous amuser avec vos proches, grâce à plusieurs défis multijoueurs locaux et en ligne ! Différents modes seront proposés :

Dans le mode « Chacun pour soi », 4 joueurs se défient sur une série de questions : que le meilleur gagne !

Dans le mode « Chacun son tour », jouez jusqu’à 10 et répondez les uns après les autres aux questions : le premier qui se trompe est éliminé !

Le mode « Coopératif » vous permet de jouer en équipe de 4 et de répondre aux questions en vous entraidant.

Chacun de ces modes est également disponible en version « Famille », avec des questions auxquelles tout le monde pourra répondre, des plus petits aux plus grands !

Et si vous cherchez encore plus de compétition, le mode multijoueur en ligne est fait pour vous :

Affrontez jusqu’à 99 adversaires dans un mode « Battle Royale » et essayez d’atteindre la première place !

***

Qui veut gagner des millions ? sera disponible en Europe dès le 29 octobre 2020 et aux États-Unis dès le 17 novembre 2020, sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC/Mac.