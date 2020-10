Monstrum est désormais disponible en édition physique sur console

L’édition physique du jeu d’horreur et de survie sort aujourd’hui sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et Xbox

Rotterdam, Pays-Bas – 23 octobre 2020 – L’édition physique du jeu d’horreur et de survie Monstrum est sortie aujourd’hui sur Nintendo Switch PlayStation 4 et Xbox One. La version numérique a quant à elle été lancée en mai de cette année. En raison de la crise sanitaire due à la COVID-19, SOEDESCO® s’est vu dans l’obligation de repousser certaines de ses sorties physiques. À l’origine développé par Junkfish, Monstrum est un jeu d’horreur et de survie salué par la critique où les joueurs doivent découvrir les atrocités enfouies dans le navire avec très peu d’instructions.

Dans Monstrum, les joueurs n’ont d’autre choix que d’apprendre les règles du bateau afin de survivre. Avec trois monstres uniques et des niveaux créés par génération procédurale, le joueur doit trouver une issue et échapper à ce cauchemar. Chaque monstre possède ses propres caractéristiques et comportements, ce qui rend cette tâche extrêmement difficile. Il y a la Brute, une bête énorme, le Démon, une épouvantable créature flottante et le Chasseur, un alien sournois. Pour survivre, les joueurs sont tenus de réparer des objets afin de quitter le navire, tout en gardant l’avantage sur leur prédateur. Un blog récent de SOEDESCO liste ses 10 meilleurs conseils pour venir à bout de Monstrum.

À propos de Monstrum

Échoué sur un navire abandonné, vous vous retrouvez traqué par l’un des terrifiants prédateurs de Monstrum et vous tentez à tout prix de lui échapper. La mort est permanente. Dans Monstrum, si vous mourez, vous devez tout recommencer. Chacun d’eux ayant sa propre stratégie, ses propres capacités et faiblesses, vous devez faire preuve d’intelligence pour déjouer votre poursuivant dans l’environnement du navire généré procéduralement. Survivrez-vous à Monstrum ?

Caractéristiques :

● Survivez dans un nouvel environnement et à un nouveau monstre à chaque partie

● Utilisez ce que vous trouvez pour tromper les monstres et vous échapper du navire

● Cachez-vous, détournez leur attention et courez, mais faites attention aux nombreux pièges

● Essayez de rester en vie ou recommencez tout depuis le début