La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Fire Emblem: Shadow Dragon, Oceanhorn 2, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Hunting Simulator 2 – 5.7GB

Outbreak The Nightmare Chronicles – 4.7GB

My Little Dog Adventure – 3.8GB

Legends of Ethernal – 3.4GB

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm – 2.4GB

Mars Horizon – 2.4GB

The Bluecoats North & South – 1.5GB

My Universe – Fashion Boutique – 798MB

TAURONOS – 649MB

Fantasy Tavern Sextet: Vol.1 New World Days – 642MB

Dungreed – 618MB

My Universe: School Teacher – 615MB

Diamond Girl: An Earnest Education in Love – 594MB

Gnome More War – 306MB

PICK ME UP! Rescue Rangers – 248MB

Tens! – 194MB

Nine Witches: Family Disruption – 187MB

Slither Loop – 151MB

Wallachia: Reign of Dracula – 147MB

Santa’s Xmas Adventure – 104MB

De: Yabatanien – 69MB

Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light – 30MB