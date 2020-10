La suite de My Time at Portia annoncé sur Nintendo Switch

My Time At Portia

Pathea Games annonce aujourd’hui, My Time at Sandrock, suite de My Time at Portia, sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One.

A la base, Sandrock ne devait être qu’un simple gros DLC, mais finalement ça sera un jeu complet. Pour faire de My Time at Sandrock une réalité, Pathea Games recherche de l’aide par le biais de Kickstarter. Le studio espère réunir 100 000 dollars, ce qui permettrait à l’équipe de développer et d’auto-publier le projet. ( lien pour la campagne Kickstarter )

Parmi les nombreuses nouveautés annoncés, on note l’arrivée d’un mode multi et d’un cycle jour/nuit et météorologique.

Vous êtes dans un monde post-apocalyptique environ 300 ans après le “Day of Calamity”. Vous accepterez une offre d’emploi dans la cité-état de Sandrock. Vous assumerez le rôle d’un jeune constructeur envoyé dans un environnement urbain sauvage et accidenté. C’est à vous de sauver la ville de la ruine économique, ainsi que de quelques autres complications inattendues.