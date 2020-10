Le jeu d’horreur de survie Clea sortira ce vendredi 30 octobre sur Nintendo Switch

Jeu d’horreur de survie sort juste à temps pour l’Halloween

Le publisher Sekai Games et développeur InvertMouse sont heureux d’annoncer la sortie prochaine de l’aventure saisissante Clea, un jeu vidéo d’adresse, d’horreur et de survie sans sursaut. Bientôt disponible sur Nintendo Switch™ à partir du 30 octobre, les fans de jeux vidéos et d’horreur pourront faire l’expérience d’un jeu macabre et palpitant pour l’Halloween! Des costumes pour le personnage de Clea, exclusifs à la sortie sur console et mettant en vedette des personnages de jeux publiés par Sekai Games seront dévoilés bientôt!

Maman et papa ont fait des expériences sur des Serviteurs du Chaos, et les monstres viennent tout juste d’être relâchés. Clea et son petit frère doivent s’échapper du manoir Whitlock. Fais l’expérience de cette histoire fraîchement sortie d’un conte d’Halloween en aidant Clea à résoudre des énigmes et éviter les Serviteurs du Chaos dans ce jeu palpitant au style de théâtre de papier!

Dans Clea, vous jouerez la jeune héroine et son petit frère alors qu’ils tentent de s’échapper d’un manoir rempli de monstres. Les joueurs doivent rester alertes, afin d’éviter les créatures et découvrir où ils se trouvent sur leur chemin. Il faudra résoudre des énigmes, se cacher, ramasser et utiliser des items qui leur permettront de traverser le sinistre manoir sans encombre.

Déjouez les Serviteurs du Chaos qui sont en chasse. Écoutez leurs pas, jetez un coup d’œil sous les portes et restez loin, très loin. Traquez les objets clés et résolvez les énigmes conçues pour vous bloquer l’accès au monde extérieur. La lignée des Whitlock est remplie de sombres souvenirs. Obtenez des orbes de mémoires et découvrez vos secrets de famille grâce à des chapitres bonus.

Features:

Jeu d’horreur de survie sans scène de sursaut, soyez sur vos aguets et prêtez l’oreille à votre entourage

Jeu de plateforme 2D avec de jolis graphiques haute résolution avec un style de théâtre de papier.

Voix en anglais par Xanthe Huynh (Sword Art Online, K-On) et Anairis Quinones (RWBY)

Local leaderboards to compete against your friends who can uncover the mystery fastest.

Classements locaux: rivalisez avec vos amis pour être le premier à résoudre le mystère entourant la famille et le manoir Whitlock.

Tout nouveau thème de titre par le grand compositeur de musique de jeux vidéos Dale North.

Aucune scène de sursaut, c’est promis. Votre dextérité et vos actions détermineront le destin de Clea.

Surveille tes arrières, Clea. Les plus proches de toi pourraient être la vraie terreur.

Langues: EN, FR, DE, ES(ESP), ES(LAm), PT, RU, JA, KO, ZH(S), ZH(T)

Audio: Anglais

Rating: ESRB Adolescents (Violence, Sang), PEGI 12

Release Date: 30 octobre, 2020

Price: 14.99$ / £13.49 / €14,99

Sekai Games

L’unique intention de Sekai Games est de livrer une grande variété de genres de jeux vidéos à l’échelle mondiale et sur toutes les principales consoles. De notre grande sélection de jeux d’aventure japonais à nos propres IP développés à l’interne, nous espérons que notre riche assortiment de titres uniques pourra se retrouver dans les collections de fans partout dans le monde. Cette initiative est dirigée par des vétérans de l’industrie du jeu avec plus de 15 ans d’expérience.

InvertMouse

InvertMouse est un développeur indépendant de Sydney, en Australie. Développant des jeux depuis 2014, InvertMouse a commencé son parcours dans l’industrie des jeux vidéos avec des aventures visual novel magnifiquement détaillées, avant d’expérimenter du côté gameplay et expérience de jeu avec des jeux vidéos tels que Clea. Aujourd’hui, InvertMouse produit des jeux pour toutes les plateformes de génération actuelle et développe de nouvelles idées pour des jeux à venir.