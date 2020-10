Les promotions de la semaine sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

88 Heroes: 98 Heroes Edition – $5.99 (prix de base: $29.95)

Agent A: A Puzzle in Disguise – $1.99 (prix de base: $19.99)

Aggelos – $5.99 (prix de base: $14.99)

Alien: Isolation – $19.99 (prix de base: $34.99)

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz – $4.80 (prix de base: $39.99)

Anthill – $3.99 (prix de base: $9.99)

Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Assassin’s Creed III: Remastered – $19.99 (prix de base: $39.99)

ATOMIK: RunGunJumpGun – $1.99 (prix de base: $7.99)

Azure Reflections – $12.49 (prix de base: $24.99)

Battery Jam – $2.99 (prix de base: $14.99)

Battle Princess Madelyn – $4.99 (prix de base: $19.99)

Battle Princess Madelyn Royal Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

Beat Cop – $3.49 (prix de base: $14.99)

Bleed – $2.99 (prix de base: $11.99)

Bleed 2 – $3.74 (prix de base: $14.99)

Bloodroots – $1.99 (prix de base: $19.99)

Blossom Tales: The Sleeping King – $7.49 (prix de base: $14.99)

Call of Juarez: Gunslinger – $11.99 (prix de base: $19.99)

Cat Quest – $1.99 (prix de base: $12.99)

Cat Quest II – $10.04 (prix de base: $14.99)

Chaos on Deponia – $4.99 (prix de base: $19.99)

Child of Light Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Children of Morta – $12.99 (prix de base: $21.99)

Code Shifter – $4.50 (prix de base: $14.99)

Collection of Mana – $19.99 (prix de base: $39.99)

Conduct Together! – $1.99 (prix de base: $19.99)

Crash’n the Boys Street Challenge – $3.50 (prix de base: $4.99)

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

Darksiders Genesis – $26.79 (prix de base: $39.99)

Darksiders II Deathinitive Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

Darksiders Warmastered Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

Death Road to Canada – $7.49 (prix de base: $14.99)

Death Squared – $2.99 (prix de base: $14.99)

Deponia – $3.99 (prix de base: $39.99)

Deponia Doomsday – $4.99 (prix de base: $19.99)

Don’t Starve: Nintendo Switch Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle – $20.00 (prix de base: $39.99)

Double Dragon – $3.50 (prix de base: $4.99)

Double Dragon 4 – $3.50 (prix de base: $6.99)

Double Dragon II: The Revenge – $3.50 (prix de base: $4.99)

Double Dragon III: The Sacred Stones – $3.50 (prix de base: $4.99)

Fault: Milestone One – $8.99 (prix de base: $14.99)

Felix the Reaper – $2.49 (prix de base: $24.99)

Flipping Death – $3.99 (prix de base: $19.99)

Ghostbusters: The Video Game Remastered – $7.49 (prix de base: $29.99)

Giga Wrecker Alt. – $12.49 (prix de base: $24.99)

Gonner – $1.99 (prix de base: $9.99)

Goodbye Deponia – $4.99 (prix de base: $19.99)

GRIP – $7.99 (prix de base: $39.99)

Gunman Clive HD Collection – $1.99 (prix de base: $3.99)

ibb & obb – $4.49 (prix de base: $14.99)

Inversus Deluxe – $2.99 (prix de base: $14.99)

Jenny LeClue: Detectivu – $2.99 (prix de base: $24.99)

Jeopardy – $7.99 (prix de base: $19.99)

Just Dance 2020 – $19.99 (prix de base: $39.99)

Kingdom: New Lands – $2.99 (prix de base: $14.99)

Layers of Fear: Legacy – $3.99 (prix de base: $19.99)

LEGO City Undercover – $8.99 (prix de base: $29.99)

LEGO DC Super-Villains – $17.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Harry Potter Collection – $12.49 (prix de base: $49.99)

LEGO Jurassic World – $11.99 (prix de base: $39.99)

LEGO Marvel Super Heroes 2 – $8.99 (prix de base: $29.99)

LEGO Ninjago Movie Videogame – $12.49 (prix de base: $49.99)

LEGO The Incredibles – $17.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Worlds – $8.99 (prix de base: $29.99)

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Die – $9.99 (prix de base: $39.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle – $14.99 (prix de base: $59.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition – $19.99 (prix de base: $79.99)

Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base: $19.99)

Mechstermination Force – $2.39 (prix de base: $11.99)

Mega Man 11 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Mega Man Legacy Collection – $10.04 (prix de base: $14.99)

Mega Man Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $22.49 (prix de base: $29.99)

Monopoly – $9.99 (prix de base: $39.99)

Monster Prom: XXL – $9.59 (prix de base: $15.99)

Moonlighter – $8.49 (prix de base: $24.99)

Mortal Kombat 11 – $19.99 (prix de base: $49.99)

Moto Rush GT – $0.99 (prix de base: $14.99)

My Brother Rabbit – $2.24 (prix de base: $14.99)

My Girlfriend is a Mermaid!? – $2.49 (prix de base: $24.99)

Observer – $8.99 (prix de base: $29.99)

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas – $7.49 (prix de base: $14.99)

Outbuddies DX – $8.09 (prix de base: $17.99)

Overwatch: Legendary Edition – $19.99 (prix de base: $39.99)

Pato Box – $4.49 (prix de base: $14.99)

Perception – $1.99 (prix de base: $19.99)

Phantom Doctrine – $1.99 (prix de base: $19.99)

Rad Rodgers Radical Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

Rayman Legends Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Realpolitiks – $2.49 (prix de base: $24.99)

Renegade – $3.50 (prix de base: $4.99)

RICO – $9.99 (prix de base: $19.99)

RISK Global Domination – $9.99 (prix de base: $19.99)

RIVE: Ultimate Edition – $1.99 (prix de base: $14.99)

Riverbond – $7.49 (prix de base: $24.99)

River City Melee Mach!! – $4.80 (prix de base: $13.99)

River City Ransom – $3.50 (prix de base: $4.99)

Rune Factory 4 Special – $29.99 (prix de base: $39.99)

Scribblenauts Mega Pack – $9.99 (prix de base: $39.99)

Shovel Knight: Specter of Torment – $6.99 (prix de base: $9.99)

Shovel Knight: Treasure Trove – $27.99 (prix de base: $39.99)

South Park: The Fractured but Whole – $14.99 (prix de base: $59.99)

South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base: $29.99)

Sphinx and the Cursed Mummy – $14.99 (prix de base: $29.99)

Starlink: Battle for Atlas – $14.99 (prix de base: $59.99)

Starlink: Battle for Atlas Deluxe Edition – $23.99 (prix de base: $79.99)

Stay Cool, Kobayashi-san!: A River City Ransom Story – $5.60 (prix de base: $13.99)

SteamWorld Dig – $2.49 (prix de base: $9.99)

SteamWorld Dig 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

SteamWorld Heist: Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech – $12.49 (prix de base: $24.99)

Stick it to the Man – $2.39 (prix de base: $11.99)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town – $34.99 (prix de base: $49.99)

Super Chariot – $1.49 (prix de base: $14.90)

Super Dodge Ball – $3.50 (prix de base: $4.99)

Superhot – $14.99 (prix de base: $24.99)

Swords & Soldiers – $1.99 (prix de base: $7.49)

Syberia – $4.90 (prix de base: $14.90)

Syberia 2 – $1.49 (prix de base: $29.99)

Syberia 3 – $9.99 (prix de base: $49.99)

Tangle Tower – $13.99 (prix de base: $19.99)

The Jackbox Party Pack 3 – $16.24 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 6 – $19.49 (prix de base: $29.99)

The LEGO Movie 2 Videogame – $11.99 (prix de base: $39.99)

The Long Journey Home – $5.99 (prix de base: $29.99)

The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – $10.20 (prix de base: $29.99)

The Outer Worlds – $47.99 (prix de base: $59.99)

Toki – $2.95 (prix de base: $14.90)

Toki Tori – $1.99 (prix de base: $4.99)

Toki Tori 2+: Nintendo Switch Edition – $1.99 (prix de base: $14.99)

Treasure Stack – $3.99 (prix de base: $19.99)

Trials of Mana – $34.99 (prix de base: $49.99)

Trials Rising – $5.99 (prix de base: $19.99)

Trials Rising Gold Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

Trivial Pursuit Live! – $9.99 (prix de base: $19.99)

Truberbrook – $13.49 (prix de base: $29.99)

Underhero – $10.18 (prix de base: $16.99)

Uno – $3.99 (prix de base: $9.99)

Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base: $19.99)

What Remains of Edith Finch – $9.99 (prix de base: $19.99)

Wheel of Fortune – $7.99 (prix de base: $19.99)

WWE 2K Battlegrounds – $29.99 (prix de base: $39.99)