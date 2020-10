Sept nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

On commence avec le report, Chiyomaru Shikura, PDG de Mages, annonce que Anonymous;Code sera en retard et n’arrivera qu’à l’automne 2021. On ce consolera avec un nouveau trailer :

Gnome More War sur arrive sur l’eShop de la Nintendo Switch le 27 octobre en Europe. Il est en précommande à un prix de 1.99€ au lieu de 2.49€.

Découvrez le jeu de tir d’arcade classique avec des tas de rebondissements dans Gnome More War. Traitez les gnomes entrants par vagues, protégez-vous des attaques et empêchez les ressources de votre grange de s’épuiser. Débloquez des power-ups offensifs comme Magic Missile, Power Burst et Wind Boomerang et combinez-les avec des power-ups défensifs comme Barrier, Shell et Slow Time pour vous aider dans votre quête.

Entergram a légèrement retardé la sortie de The Ryuo’s Work is Never Done ! (Ryuoh no Oshigoto !) du 26 novembre au 17 décembre. The Ryuo’s Work is Never Done ! est le premier jeu vidéo basé sur le manga du même nom et combine les genres roman visuel, shogi et jeu de quiz. Sa sortie est prévue sur Nintendo Switch et PlayStation 4 le 17 décembre, au prix de 7 700 yens pour l’édition physique standard, 7 150 yens pour la version téléchargeable et 11 000 yens pour l’édition limitée qui comprend une Tapisserie B2 et un jeu de shogi portable.

DoubleShake est annoncé sur Nintendo Switch.

Teratopia arrivera avant la fin de l'année sur Nintendo Switch. On sait aussi que le jeu sera en Français.

Débarrassez le pays des envahisseurs maléfiques et portez secours à vos amis ! Rejoignez Tucho dans sa quête pour secourir ses amis et libérer les terres bigarrées et grotesques de Teratopia ! Traversez 13 zones uniques grouillant d’ennemis bien décidés à déferler sur votre pays. Mais n’ayez crainte ! Le pouvoir de l’amitié vous dote de Teratopiens et de diverses compétences pour affronter une horde d’envahisseurs rouges. Plongez dans une aventure pleine d’action et élaborez des stratégies pour mieux vaincre vos ennemis ! Incarnez Tucho le bagarreur, Benito le tireur ou Horacia le farceur, tous dotés de leurs propres forces et compétences.

Découvrez une histoire pleine d’humour et de situations amusantes.

Incarnez 3 personnages différents, chacun doté de compétences uniques et de 5 unités à invoquer.

Parcourez 13 paysages hauts en couleurs sur une carte du monde ouverte.

Défiez et venez à bout de 11 boss.

Débloquez les entrées de Teratopedia et personnalisez votre personnage préféré avec 4 costumes différents.

Mettez-vous dans l’ambiance avec une bande-son originale !

G-mode a annoncé le jeu de stratégie Sangokushi Chronicles DX sur Nintendo Switch comme la prochaine sortie de la série G-MODE Archives. Cette version smartphone du jeu de simulation présente une grande carte avec 42 pays, un total de 100 seigneurs de guerre et cinq scénarios, avec des batailles décidées à la roulette. Le gameplay simple est conçu pour attirer les débutants, mais il y a suffisamment de profondeur pour satisfaire les joueurs avancés. Le jeu mobile est sorti au Japon en 2011, la série des Trois Royaumes ayant des racines remontant à 1985. G-MODE Archive Series 24 Sangokushi Chronicles DX sort pour Nintendo Switch au Japon le jeudi 12 novembre 2020, au prix de 500 ¥. Sangokushi Chronicles DX sera le 24ème titre de la série G-MODE Archive.

Knight with Guns annoncé sur Nintendo Switch.