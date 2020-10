Le meilleur jeu d’action de l’année débarque aujourd’hui sur Nintendo Switch avec la sortie du pack exceptionnel Control Ultimate Edition en version Cloud

Profitant de la technologie du Cloud streaming, le jeu Control arrive pour la première fois sur consoles Nintendo Switch.

Paris, France – Le 28 octobre 2020 – 505 Games et Remedy Entertainment sont heureux d’annoncer que le jeu Control est désormais jouable sur Nintendo Switch, avec la Control Ultimate Edition – Cloud Version. Comme annoncé aujourd’hui dans le cadre du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, Control Ultimate Edition – Cloud Version est disponible dès ce jour depuis l’eShop de Nintendo, via un pass d’accès illimité vendu au prix public conseillé de 39,99€.

Le pack Control Ultimate Edition – Cloud Version permet de vivre pleinement l’expérience Control : il comprend le jeu de base, ses deux extensions, ainsi que tous les modes de jeu additionnels.

Cette version s’accompagne également d’une performance graphique de 30fps avec le Ray Tracing activé (Enhanced Graphics), ou bien de 60fps avec le Ray Tracing désactivé (Enhanced Performance). Les joueurs peuvent profiter d’une transition extrêmement fluide entre la télévision et la console portable. Grâce à des temps de chargement rapides et une synchronisation de la sauvegarde via le Cloud, Control est jouable n’importe où la connexion Internet est stable.

“C’est la toute première fois qu’un jeu de Remedy est jouable sur une console Nintendo ! Nous ne pouvions pas être plus heureux que les joueurs Nintendo Switch puissent apprécier la Control Ultimate Edition via le Cloud et ainsi rejoindre Jesse dans son épopée pour devenir la Directrice du Bureau Fédéral du Contrôle. Nous espérons que les joueurs prendront plaisir à enquêter sur les mystères du Bureau et à utiliser les pouvoirs télékinétiques de Jesse dans le monde étrange et surnaturel que nous avons créé”, a déclaré Thomas Puha, Directeur Communication de Remedy.

Suivez les aventures de Jesse Faden et explorez les sombres secrets du Bureau Fédéral du Contrôle. Le pack Control Ultimate Edition – Cloud Version propose de découvrir ce jeu d’action-aventure surnaturel à l’ambiance saisissante, au travers d’une narration palpitante concoctée par le studio de renom Remedy Entertainment, pour une expérience de jeu unique et gratifiante.

*Control a reçu le prix d“Action Game of the Year ”, décerné par l’Academy of Interactive Arts & Sciences lors de la 23e édition des D.I.C.E Awards.