Actu Nintendo Switch: 12 nouveaux jeux annoncés, dates, reports, trailers…

Microsoft peut trembler, le 10 décembre sortira Speed 3: Grand Prix sur Nintendo Switch.

Prenez place sur le circuit et montrez que vous êtes le meilleur pilote de tous les temps ! Choisissez votre voiture de course préférée et arrivez en première position dans toutes les saisons pour obtenir le titre de champion. Oubliez toutes les règles de conduite et occupez-vous de vos adversaires pour leur faire mordre la poussière.

Metaverse Keeper / 元能失控 sort aujourdh’ui sur Nintendo Switch via l’eShop pour 1,500 yens:

Cube Raiders est un jeu de puzzle amusant pour un ou deux joueurs où le but est de combiner un groupe de dés en utilisant l’énergie des gants. Grace à ce pouvoir, il est possible de pousser ou de faire pivoter le dé pour résoudre le niveau tout en évitant les pièges de chaque temple.Le jeu arrive demain sur la boutique en ligne de la console hybride.

Rejoins Rose et Kirk dans un casse-tête cubique et montre que tu es un vrai Cube Raider. Cube Raiders offre aux joueurs 4 différents modes de jeux pour un ou deux joueurs. Fais face aux dangers et autres surprises dans chaque temple et résous plus de 99 puzzles en mode un joueur. Joue avec un partenaire et amusez-vous sur plus de 59 puzzles spécialement conçus pour deux joueurs. Obtiens le plus haut score en mode « infini » avant la fin du compte à rebours ou le plateau s’inonde de dés. Mettez les sentiments de côtés et affrontez vous en mode duel pour savoir qui est le meilleur Cube Raider.

Family Mysteries 2: Echoes of Tomorrow sort aussi demain, le 30 octobre pour un prix de 14.99€.

Préparez-vous pour une aventure de science-fiction dans la grande ville qui offre une approche novatrice concernant les jeux d’aventure mêlant des casse-tête et des objets cachés. « Family Mysteries 2: Echoes of Tomorrow » est une aventure cyberpunk avec une touche de romance qui vous plonge dans un avenir pas si éloigné.

Hamster publiera cette semaine (29 octobre) le livre de Jaleco “1991 beat ’em up 64th Street” sur l’eShop Switch, au prix de 838¥/7,99$.

Trailer de lancement pour Dungreed:

Bande-annonce de lancement aussi pour Carto:

Inspiré du gameplay classique de Bomberman, Ponpu pousse le concept encore plus loin, avec l’ajout de nouvelles mécaniques et fonctionnalités supportées par des graphismes très originaux, dessinés à la main. Ponpu devait sortir le 5 novembre, il sortira finalement en décembre.

Jouez et prouvez votre valeur dans cette campagne solo complètement épique où vous affronterez certains boss incroyables, dans une compétition où votre but ultime sera de vaincre le tout-puissant Dieu-Canard afin de l’empêcher de bouleverser l’univers. Une fois que vous aurez perfectionné vos techniques dans cette campagne solo, vous pourrez vous battre avec vos amis (ou vos ennemis !) en mode multijoueur, localement ou en ligne. Ponpu comporte 3 modes de jeu, tous aussi captivants les uns que les autres : la chasse aux pièces, la bataille de peinture et un bon vieux deathmatch.

8-Bit Farm sort aujourd’hui sur Nintendo Switch pour $14.00 sur l’eShop:

Forward to the Sky sortira en février prochain. Aujourd’hui, nous avons la confirmation que la date de sortie est le 25 février 2021, et que le jeu sera vendu au prix de 4 400 yens. Il y aura également une édition spéciale à 8 800 yens, qui comprendra une figurine en acrylique, un livre d’art et un CD de la bande sonore et de la chanson thème.

The Long Return sortira sur Nintendo Switch le 31 octobre à un prix de 7.99€.

Ce splendide jeu d’aventure et de résolution d’énigmes à la troisième personne raconte l’histoire d’un bébé puma orphelin revenant sur les traces du dernier voyage qu’il a effectué avec sa mère. The Long Return est un jeu d’aventure et de résolution d’énigmes occasionnel à la troisième personne qui raconte l’histoire d’un bébé puma orphelin revenant sur les traces du dernier voyage qu’il a effectué avec sa mère. En chemin, il devra résoudre des énigmes amusantes et inédites, explorer de splendides paysages foisonnants de vie et se remémorer certains souvenirs de sa mère.

Annoncé en février 2020, voici un première vidéo du jeu A-Train Hajimaru Kankou Keikaku sur Nintendo Switch qui a été révélée lors du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase japonais.

Buddy Mission Bond est un jeu d’aventure qui sortira le 21 janvier 20201 au pays du soleil levant proposera un design des personnages réalisé par Yusuke Murata, qui a travaillé sur les mangas Eyeshield 21 et One-Punch Man, développé en collaboration avec Koei Tecmo, la branche japonaise de Nintendo.

Poltergeist Crusader sortira le 28 octobre pour un prix de 4.99€.

Super Puzzle Pack est disponible aujourd’hui sur Nintendo Switch.

Super Puzzle Pack rassemble des centaines de puzzles uniques, répartis dans 4 types différents. Complétez des puzzles jusqu’à 4 joueurs pendant des heures dans Jigsaw Fun. Profitez de deux superbes jeux de match-3 dessinés à la main pour une aventure en solo. Affrontez vos amis en 1 contre 1 dans le défi 2048 ou dans un jeu de match-5 avec une approche unique.

De: Yabatanien est aussi disponible aujourd’hui:

Résolvez de nombreuses énigmes et dévoilez au grand jour des mystères afin de secourir les démoiselles en détresse prisent au piège dans le manoir. Mais n’oubliez surtout pas : un faux-pas et elles perdront la vie. Sauver l’ensemble des prisonnières ne sera pas une mince affaire.

Pour finir cet article, je vous propose le top des ventes de la semaine sur 3DS via l’eshop US:

Pokemon Crystal Pokemon Yellow Pokemon Red Tomodachi Life Zelda: Ocarina of Time 3D Pokemon Gold Pokemon Silver Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Super Mario Bros. 3 Zelda: Majora’s Mask 3D Pokemon Omega Ruby Super Mario 3D Land Pokemon Blue Gurumin 3D: A Monstrous Adventure Zelda: Oracle of Ages Pokemon Alpha Sapphire Super Mario World Zelda: Oracle of Ages EarthBound Super Mario Maker for 3DS

