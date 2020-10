Le jeu ‘Qui Veut Gagner des Millions ?’ est disponible sur Nintendo Switch

Prenez part à l’émission culte avec pour la première fois la possibilité de jouer en ligne avec jusqu’à 100 participants !

Paris, 29 octobre 2020 – Basé sur la célèbre émission de télévision du même nom, le jeu Qui veut gagner des millions ? est aujourd’hui disponible en Europe sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC ! Le jeu sera disponible dès le 17 novembre 2020 aux Etats-Unis. Testez dès à présent votre culture générale et vos capacités de réflexion en prenant place sur le célèbre plateau télévisé !

Le jeu reprend 6 plateaux iconiques de l’émission, à savoir ceux du Royaume-Uni, de la France, des Etats-Unis, de l’Espagne, de l’Italie et de l’Allemagne. Pour chacun de ces pays, une traduction adaptée est disponible ainsi que des questions exclusives à ces territoires : de quoi permettre à chacun de vivre l’émission comme s’il y était !

Serez-vous capable d’atteindre le million ? Pour cela, il vous faudra réussir à gravir la fameuse et terrible Pyramide des Gains, en répondant sans faute à 15 questions à la difficulté croissante. Ne vous laissez pas déstabiliser par la pression et le suspense : il vous faudra faire preuve de calme et de réflexion pour espérer remporter le jackpot !

Votre culture générale sera mise à l’épreuve avec plus de 3 000 questions – dont plus de 2 000 exclusives par pays –, parmi 8 thèmes divers et variés : histoire, sport, science, art et littérature… Vous pouvez également choisir de ne jouer qu’avec certains thèmes afin de pouvoir vous concentrer sur vos sujets de prédilection. De plus, au cours du jeu, vous pourrez même débloquer de nouvelles questions !

Et les jokers seront évidemment de la partie ! Vous bloquez sur une question ? Utilisez l’Appel à un ami, le 50/50, l’Avis du public ou encore le « Switch » de question pour pouvoir continuer de gravir la Pyramide des Gains !

Un jeu pour toute la famille, à tenter en solo… Ou même jusqu’à 100 joueurs !

Qui veut gagner des millions ? sera accessible à toute la famille grâce à deux niveaux de difficulté :

Un mode solo « Normal »

Un mode « Enfant » proposant des questions simplifiées et spécialement adaptées aux plus jeunes

Vous aurez également la possibilité de vous amuser avec vos proches, grâce à plusieurs défis multijoueurs locaux et en ligne !

Pour les amateurs de compétition, le mode multijoueur en ligne est fait pour vous :

Affrontez jusqu’à 99 adversaires dans un mode « Battle Royale » et essayez d’atteindre la première place !

Affrontez également vos amis et votre famille en multijoueur local à travers plusieurs modes :