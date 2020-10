The Last Blade: Beyond the Destiny est désormais disponible sur Nintendo Switch

Un nouveau guerrier issu de The Last Blade rejoindra les rangs de Samurai Shodown, et un webcomic The Last Blade est annoncé

SNK CORPORATION est heureux d’annoncer que son jeu de combat intemporel The Last Blade: Beyond the Destiny est désormais disponible dans une édition spéciale sur Nintendo Switch™, par le biais du Nintendo eShop, au prix de 7,99 €. Avec différents modes de jeu tels que les modes Histoire, Survie et Entraînement, ce classique NEOGEO POCKET COLOR SELECTION propose deux mini-jeux à débloquer, des power-ups et des combats VS qui peuvent être joués avec des amis autour d’une télévision ou en mode portable.

Pour l’occasion, SNK confie également qu’un guerrier tout droit sorti de The Last Blade rejoindra bientôt les rangs de Samurai Shodown sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia et l’Epic Games Store sous la forme d’un combattant du DLC Season Pass 3. Plus d’informations seront dévoilées prochainement.

Yasuyuki Oda, Producer chez SNK, a un message spécial concernant The Last Blade et Samurai Shodown :

Pour couronner le tout, SNK annonce que les trois premiers épisodes d’un tout nouveau webcomic The Last Blade, qui voit le jour grâce à l’éditeur américain Tapas Media, sont désormais disponibles. Celui-ci sera composé de deux saisons de 12 épisodes chacune, avec de nouveaux épisodes ajoutés chaque semaine. La lecture du webcomic The Last Blade est gratuite jusqu’à l’épisode 6.

Les classiques NEOGEO POCKET COLOR SELECTION SNK GALS’ FIGHTERS , KING OF FIGHTERS R-2 , SAMURAI SHODOWN!2 et désormais THE LAST BLADE: Beyond the Destiny sont disponibles sur Nintendo Switch™. Davantage de titres suivront prochainement.

The Last Blade :

En 1997, SNK lance The Last Blade, un jeu de combat avec des armes et des combos qui prend place à la fin de l’époque d’Edo, au Japon. L’année suivante sort la suite The Last Blade 2: Heart of the Samurai. Deux années plus tard, en 2000, la franchise débarque sur la console portable NeoGeo Pocket Color avec The Last Blade: Beyond the Destiny. La série est connue pour son gameplay unique, ses décors et ses différents personnages. Sa bande-originale et son univers ont été acclamés par les fans de jeux de combat du monde entier, et nombre d’entre eux attendent impatiemment un nouvel opus.

NEOGEO POCKET COLOR SELECTION :

La NeoGeo Pocket Color, une console portable au format poche conçue par SNK, est lancée en 1999. Certains de ses classiques débarquent enfin sur Nintendo Switch à travers la NEOGEO POCKET COLOR SELECTION. Ces jeux sont parfaitement émulés pour rester fidèles à leur version NeoGeo Pocket Color, et les avancées technologiques leur permettent désormais d’être joués à deux avec une seule copie. Les fans peuvent même modifier l’apparence de leur NeoGeo Pocket Color virtuelle.