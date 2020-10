Une date de sortie pour Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure sur Nintendo Switch

Lyon, France – TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK est composé de deux titres Taiko no Tatsujin inédits en Europe (Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure 1&2), puisqu’ils étaient auparavant uniquement disponibles au Japon.

Dès le 3 décembre, les joueurs pourront découvrir deux aventures différentes de jeu de rôle qui aideront à perfectionner ses talents de batteur sur plus de 130 chansons : contre 250 monstres différents, des boss, des tambours ennemis, et ce dans différentes zones temporelles passées ou futures. Les joueurs pourront se liguer avec des tambours ennemis afin de détruire des adversaires encore plus puissants.

TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK qui comprend TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE 1 et TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE 2 sera disponible en version digitale. Les deux titres seront également vendus séparément en version digitale sur Switch.