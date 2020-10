Wonder Blade est disponible sur Nintendo Switch

Un beat’em up coloré où vous pouvez chevaucher des dragons (et des cochons).

Pékin, 29 octobre 2020 – East2West Games est heureux d’annoncer que le jeu d’arcade Wonder Blade a quitté l’accès anticipé sur Steam et s’est également frayé un chemin jusqu’aux consoles. La version Xbox One arrivera plus tard.

Le beat’em up en défilement horizontal au style cartoon met les joueurs dans les bottes d’un courageux aventurier qui va se battre contre des vagues d’ennemis en utilisant un arsenal dévastateur d’armes, de combos et de capacités magiques. Dans Wonder Blade, le gameplay arcade est mis en valeur par une direction artistique qui transporte directement le joueur dans un monde fantastique plein de surprise.

Wonder Blade propose une incroyable sélection de combos, d’exécutions fantastiques et de capacités magiques. Cette variété s’étend également à l’arsenal d’armes, avec la capacité de brûler les ennemis avec des épées laser ou encore de les frapper sur la tête avec du poisson congelé. Les joueurs peuvent aussi équiper leur héros d’adorables familiers pour les aider à accomplir des prouesses au combat. Et puis qu’avoir du style sur le champ de bataille est important, les aventuriers peuvent aussi débloquer une large gamme de costumes et d’accessoires. Choisirez-vous d’affronter vos ennemis habillés en ninja furtif, en raton laveur ou encore déguisé en orc ?

Les compétences déverrouillables et améliorables donnent aux joueurs la liberté de construire un personnage qui correspond à leur style de jeu préféré. Chaque mise à mort donne plus d’XP pour atteindre le plus haut niveau possible et devenir l’aventurier le plus impressionnant que le monde ait jamais vu ! Rien que cela !

Caractéristiques :

Une histoire fascinante de coups de pied au cul, d’amour et de malheur qui ne se prend pas trop au sérieux

Des graphismes incroyables style dessin animé qui se combinent avec des combos spectaculaires

Une variété de niveaux et d’expériences – plus qu’un simple coup d’épée sur un méchant

Des boss, des mini-boss, des gros méchants et des petits méchants… Oh mon Dieu !

Vous avez déjà monté un cochon ? Un robot de combat ? Un dragon cracheur de feu ? Bientôt ce sera le cas !

Une variété de tenues et d’armes

Débloquez et améliorez vos compétences à mesure que vous progressez

Wonder Blade est disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Nintendo Switch et Xbox One.