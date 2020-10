13 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

On commence avec Cultist Simulator qui vient d’être annoncé sur Nintendo Switch.

Iris and The Giant est un mélange de jeu de cartes, de RPG et de roguelike. Vous incarnez Iris et affrontez ses peurs dans son monde imaginaire. Plongez dans cette aventure mélancolique et trépidante remplie de monstres mignons. Prêts à combattre vos démons intérieurs ? Le jeu sera disponible 5 5 novembre sur l’eShop de la console hybride.

Linelight arrive le 12 novembre sur l’eShop:

WayForward et 13AM Games ont annoncé Dawn of the Monsters pour une sortie multiplateforme fin 2021.

Développé par 13AM Games (Pirate Pop Plus, Runbow, Double Cross), leur quatrième titre est un jeu de monstres géants à quatre joueurs en coopération, où vous devez vaincre les “Nephilim”, une horde de monstres qui détruisent la planète. Le jeu présente des visuels 2.5D inspirés de la bande dessinée avec un gameplay un peu à la King of the Monsters meets Streets of Rage. “Dès le moment où nous avons posé les yeux sur Dawn of the Monsters, nous avons su qu’il avait le potentiel pour devenir quelque chose de spécial”, a déclaré Voldi Way de WayForward, dont la société va amener le bagarreur sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en Amérique du Nord et en Europe à la fin de 2021. Une sortie japonaise n’a pas encore été confirmée.

Voltage a annoncé la sortie du jeu Ayakashi Koi Meguri (Ayakashi : Romance Reborn) sur Nintendo Switch en février.

Ayakashi : Romance Reborn est un drame romantique à base de cartes, qui se déroule à l’ère Meiji au Japon, où votre ville est attaquée par le fléau des Wraith ! Seuls vous et vos beaux camarades de l’esprit Ayakashi avez le pouvoir de sauver la ville et de protéger ceux que vous aimez dans cette aventure épique au scénario plein de rebondissements. Le jeu a récemment célébré son deuxième anniversaire au Japon depuis sa sortie originale sur les smartphones en octobre 2018. Voltage a récemment décidé de porter l’histoire principale d’Ayakashi : Romance Reborn sur Nintendo Switch en février 2021, ce qui ajoute également une histoire romantique spéciale exclusive à la sortie Switch.

Cela fait presque trois ans que Bike Rider DX a fait ses débuts sur l’eShop de la Nintendo Switch au Japon. Il s’apprête enfin à se rendre à l’Ouest avec un nouveau nom : Crazy BMX World. Shinyuden s’occupera de la sortie en Occident. La société a confirmé aujourd’hui que l’Amérique du Nord et l’Europe recevront le jeu le 5 novembre.

Vera Blanc: Full Moon sortira le 13 novembre pour $4.99 / €4.99.

Touhou Spell Bubble sortira la semaine prochaine pour $54.99!

Disponible sur Nintendo 3DS depuis 2016, Gunslugs arrivera sur Nintendo Switch le 3 novembre pour $7.99.

PICK ME UP!: Rescue Rangers arrive le 4 novembre en Europe et le lendemain aux États-Unis.

Rainy Frog a annoncé qu’ils allaient sortir New Star Manager sur Nintendo Switch au Japon le 10 février 2021. Le jeu sera disponible en version numérique et en boutique au format physique, avec un prix de 3 500 yens pour la version physique et de 2 500 yens pour l’option eShop.

Mad Father sortira sur l’eShop le 5 novembre:

Disponible depuis 2018 sur Nintendo 3DS, Dragon Lapis arrive aussi sur Nintendo Switch le 5 novembre pour $14.99.