BUN SOLO – Le mode un joueur de Bake ‘n Switch est disponible

14 nouveaux niveaux envahis par une abomination “Spore’ifique” vous attendent dans le DLC coop Champicalypse, tandis que les joueurs qui préfèrent faire boulanger seul sèmeront la zizanie dans le mode Bun Solo.

Les joueurs ont parlé, et Streamline a exaucé leur vœu ! Bun Solo, le mode un joueur de Bake ‘n Switch, est sorti aujourd’hui ! Mettez ces fichus Pâtons dans votre panier et affrontez les Moisis pour vous frayer un chemin jusqu’au four. Dans le mode Bun Solo, vous découvrirez 50 niveaux de Bake ‘n Switch présentant des mécanismes nouveaux et déroutants, qu’il vous faudra élucider seul.

Les Boulangers de Bake ‘n Switch, ont par ailleurs découvert un monde ancien, moisi et envahi par la végétation, rempli de monstres et de dangers, juste à temps pour Halloween ! Ils trouveront dans l’effrayant et DLC Champicalypse de nouveaux costumes, qui brillent d’une lueur sinistre, pour que vous puissiez mieux les voir tromper la mort dans les 14 niveaux remplis de champignons et affronter un nouveau mini-boss, et repousser cette forêt fongique en cognant tous ces pâtons moisis ! Une chose est sûre, il va y a avoir du spore !

Bake ‘n Switch est actuellement en promo avec 15 % de réduction sur Nintendo Switch. Pour être sûrs d’en avoir pour votre blé, profitez-en avant le 1er novembre 2020 !

Rendez-vous sur le nouveau site web de Bake ‘n Switch pour être au courant des dernières actualités et ne pas louper les packs, extensions et DLC GRATUITS. Votre périple #getbaked ne risque pas d’être rassis !