Nouvelle vidéo et nouvelle info sur Balan Wonderworld !

Une nouvelle vidéo promotionnelle pour le jeu Balan Wonderworld est sortie aujourd’hui sur YouTube et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle est assez étrange. Nous vous laissons en juger par vous-même :

Pour rappel, voici le résumé du jeu que l’on peut trouver sur le site de Nintendo et le trailer sorti en juillet qui annonçait le jeu :

Bienvenue à un inoubliable spectacle de son, lumière et action ! BALAN WONDERWORLD est un jeu d’action et de plateformes ayant pour cadre le théâtre de Balan. Sous la houlette de Balan, l’énigmatique maître de cérémonie, Léo et Emma utilisent les capacités spéciales d’une multitude de costumes somptueux alors qu’ils s’aventurent dans l’étrange monde imaginaire de Wonderworld, où les souvenirs fugaces du monde réel se mêlent à ce qui leur tient vraiment à cœur. Douze contes différents attendent nos vedettes, chacun avec ses particularités. Aux protagonistes donc d’explorer le moindre recoin de ces décors labyrinthiques regorgeant de secrets et de pièges, et d’atteindre le cœur de ces histoires émouvantes. Wonderworld se dresse à la croisée de nos cœurs et de notre imagination Ce conte a pour décor le monde étrange et fantastique de Wonderworld, un lieu où les souvenirs heureux et les émotions positives se mêlent à la valse des préoccupations et des sentiments négatifs. Léo et Emma sont conviés à Wonderworld par l’énigmatique clown Balan afin de découvrir ce qui leur est le plus cher. Mais avant de pouvoir retourner dans le monde réel, ils devront rétablir l’équilibre de leur cœur… Plus de 80 costumes différents, autant d’actions, et une myriade de possibilités ! Nos vedettes peuvent accéder aux pouvoirs des habitants de Wonderworld en endossant leurs tenues bigarrées. Il y en a plus de 80 à essayer ! Frappez vos ennemis, marchez dans les airs, stoppez le temps ou manipulez toutes sortes d’objets… Récupérez un nouveau costume, et une myriade de nouvelles possibilités s’offrent à vous. Les retrouvailles de deux créateurs légendaires ! Approchez, mesdames et messieurs, approchez et abandonnez-vous à la magie des scénarios de Square Enix tout en plongeant dans le merveilleux monde d’action du légendaire Naka Yuji. Pour leur première collaboration en 20 ans, Naka Yuji et Oshima Naoto ont formé l’équipe BALAN COMPANY, qui a pour vocation de rassembler des professionnels du développement de jeux vidéo et de la production de contenus vidéo et musicaux, qu’ils travaillent déjà pour le compte de la société ou non.

Deux vidéos très différentes rendant ce jeu intriguant ! Il semblerait que le gameplay soit divisé en divers mondes dans lesquels les héros devront affronter un monstre qui martyrise l’âme d’un homme vivant dans le monde réel : ici un fermier dont les cauchemar son représenté par des tornades. A l’intérieur de chaque monde, une phase de plateformer 3D atttends le joueur qui pourra acquérir divers pouvoir grâce à des costumes puis une phase combat de boss mettant la réactivité du joueur à l’épreuve.

Voici les informations que nous avons reçues via un communiqué de presse de Square Enix :

Les joueurs exploreront l’univers fantastique de Wonderworld, guidés par un énigmatique maître de cérémonie appelé Balan. Au fil de leur exploration, les joueurs pourront sauter, grimper, voler, fracasser les obstacles et bien plus encore tout en découvrant une myriade d’environnements tous différents, et récolter plus de 80 costumes uniques qui les aideront dans leur quête. Chaque costume confère un pouvoir spécial, comme la tenue Rail Runner permettant de faire apparaître des rails dans certaines zones afin de partir au loin et de franchir des obstacles.

BALAN WONDERWORLD est une toute nouvelle expérience élaborée par de célèbres développeurs, dont le directeur Yuji Naka (créateur de la franchise Sonic the Hedgehog, co-fondateur de Team Sonic) et le concepteur de personnages Naoto Oshima (Sonic the Hedgehog, Docteur Eggman, co-fondateur de Team Sonic). Ce jeu représente la première collaboration de Yuji Naka et Naoto Oshima en 20 ans de carrière, et le premier titre de la marque BALAN COMPANY.

BALAN COMPANY réunit des développeurs, graphistes et compositeurs de musiques de jeux vidéo de talent afin de raconter les histoires les plus passionnantes qui soient et de proposer des expériences de jeux de plateformes inoubliables.

Genre : Action et merveilles

Nombre de joueurs : 1 à 2

Langue : Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Néerlandais, Italien, Portugais, Russe, Japonais, Chinois, Coréen

Date de sortie prévue : 26 mars 2021

Prix : environ 60 euros

Nous restons donc à l’affut de nouvelles informations concernant ce nouveau jeu qui sortira en mars 2021 sur Nintendo Switch. Qu’en pensez-vous ? Êtes-vous, vous aussi intrigué par ce jeu ? Que vient faire un fermier dans ce jeu ?