TORCHLIGHT III fait souffler un vent lugubre sur ses terres fantastiques avec des familiers et des objets

Perfect World Entertainment et Echtra Games ont le plaisir de vous annoncer que « Équipement et épouvante », la mise à jour d’Halloween de Torchlight III est disponible. Cette mise à jour apporte du tout nouveau contenu au dungeon crawler à l’action effrénée, dont des familiers sur le thème d’halloween, huit nouveaux objets légendaires – dont deux nouvelles armes et un ensemble d’armure proposant deux nouvelles compétences – disséminés dans le Don’djinn de Fazir et six nouvelles décorations de Fort.

Ce contenu spécial pour Halloween viendra hanter toutes les versions du jeu, notamment Steam, PlayStation®4, Xbox One, et Nintendo Switch™ prochainement.

Les trois nouveaux familiers – le Chat noir de jais, l’Esprit de dragonneau et le Berger effrayant – pourront être secourus en battant des boss et en terminant des donjons, et possèderont la compétence de familier légendaire Nonos. Cette compétence invoque deux squelettes disposant de 50 % des PV du personnage et infligeant 50 % des dégâts d’arme pendant 12 secondes. Ces animaux rares ne seront disponibles que jusqu’au mois de décembre, alors il faudra les trouver et les secourir avant !

Le nouvel ensemble d’armure d’embre ancien, se concentre sur les Reliques et fournit deux nouvelles compétences : Relique imprégnée, qui restaure toute l’énergie de Relique et réinitialise les temps de recharge des compétences de Relique, et Pics de terre qui invoque des pics du sol et inflige 100 % des dégâts d’arme aux ennemis à proximité lorsqu’une compétence active de Relique est activée.

De plus, cette mise à jour apporte deux nouvelles armes au jeu. L’Épée de la légion perdue qui fait bénéficier d’une nouvelle compétence permettant aux joueurs d’invoquer un bataillon de squelettes fantômes, et la Masse foudroyante qui tire de larges projectiles électriques se divisant en d’autres projectiles plus petits.

Les joueurs voulant habiller leur Fort pour la saison trouveront six nouvelles décorations – deux pour chaque Contrat – à débloquer en accumulant suffisamment de Renommée dans le système de progression et de récompenses des trois Contrats. Ces objets et leurs Contrats respectifs sont listé ci-dessous.

Contrat d’aventurier

Orateur anonyme (rare)

Pierre tombale (ordinaire)

Contrat de colon

Cercueil en bois (ordinaire)

Mur de pierre de cimetière (magique)

Contrat d’artisan

Table de sorcière (rare)

Porte en crânes (magique)

Cette mise à jour introduit également plusieurs améliorations du confort de jeu, dont deux nouveaux attributs pour le Don’djinn de Fazir : Entrave et Essentiel, la possibilité d’acheter des Révisions – des objets spéciaux permettant aux joueurs de réallouer des points de compétence – auprès des marchands en ville, ainsi que des corrections de bugs.

Torchlight III est le véritable successeur de Torchlight I et II , les classiques de l’A-RPG développés à l’origine par Runic Games. Ce dungeon crawler à l’action effrénée permettra aux fans d’A-RPG et de l’univers de Torchlight de faire à nouveau parler la poudre et l’acier dans un monde haut en couleurs rempli de hordes de gobelins, de zombies voraces et autres redoutables créatures du Néther. Les joueurs peuvent partir à la découverte de vastes terres sauvages, seul ou avec leurs amis. Au cours de leurs aventures, ils auront l’occasion de trouver des butins, explorer des donjons, collectionner de l’équipement épique et même de construire leur propre Fort et de le montrer fièrement au reste du monde. Torchlight III dispose de quatre classes de héros uniques (le Mage du crépuscule, le Forgé, le Ferrailleur et le Tireur) ainsi qu’une myriade de familiers de combat pour aider le joueur dans sa quête de gloire et de richesses.