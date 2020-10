Haven retardé sur Nintendo Switch à cause du covid-19

Apparemment, le coronavirus ne s’attaque qu’à la version Nintendo Switch …

Game Bakers a annoncé la sortie de Haven le 3 décembre sur la plupart des plateformes cette semaine. Mais malheureusement, la version Nintendo Switch a été retardée. Les joueurs sur la console de Nintendo ne pourront pas vivre le RPG avant le début de l’année prochaine. La co-fondatrice et productrice exécutive de Game Bakers, Audrey Leprince, s’est entretenue avec TechRaptor à propos de ce retard. Bien que le plan initial était de préparer toutes les versions en même temps, l’équipe a dû faire face à des “défis inattendus” liés à la pandémie de coronavirus. Leprince a confirmé que l’équipe de développement est composée de 14 personnes. Un travail supplémentaire a été nécessaire pour l’optimiser pour la nouvelle génération de consoles, qui est devenue problématique au milieu de la pandémie. Game Bakers a finalement choisi de retarder Haven sur Nintendo Switch jusqu’au début de 2021.

Leprince a déclaré :

“Notre plan avec Haven était d’expédier toutes les plateformes en même temps, y compris le Nintendo Switch et la PS4, car nous voulions que les joueurs puissent jouer au jeu quel que soit le système qu’ils possèdent. Haven est l’aventure de deux amoureux qui s’évadent au bout du monde, mais c’est aussi un jeu sur le bonheur de la vie quotidienne. Il contient beaucoup de vibrations positives et saines, est conçu pour être accessible et [sans stress], et il était important pour nous de le rendre disponible avec un minimum de friction pour les joueurs”.

Dans Haven, vous incarnez un couple d’amoureux, Yu et Kay, qui ont tout quitté pour s’enfuir sur une planète inconnue dans l’espoir de rester ensemble. Incarnez les deux personnages en même temps, dans une relation de couple traitée avec maturité et humour. Coordonnez les deux personnages dans des combats en temps réel afin de protéger leur vie et leur relation. Glissez au-dessus des plaines, bricolez, cuisinez et trouvez des ressources pour aménager votre nid douillet et réparer votre vaisseau. Choisissez votre destin : à quoi êtes-vous prêts pour rester ensemble ? Pourrez-vous tout sacrifier par amour ?