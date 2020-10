Tests de Framerate d’Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sur Nintendo Switch

Ce 30 octobre 2020, c’est le site Resetera qui s’est permis l’analyse technique basique du prochain Hyrule Warriors : l’Ère du Fléau et le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats laissent dubitatif en terme de qualité. En effet, les tests effectués se basent sur la 1.0.0 et proviennent tous du jeu en mode docké et le nombre de FPS est vraiment bas. Son maximum est en effet de 32 FPS, quant au plus bas, on parle quand même de 13 ! La moyenne est tout de même à 28, ce qui en fait des baisses rares et peu fréquentes.

Comme dirait un membre de notre équipe :

Tu te promènes : 30 FPS.

Tu fais quelque chose : ça baisse.

Tu exploses tout le monde à coup de bombes dans les plaines d’Hyrule (sur une partie à 2 joueurs) : 18 FPS.

On remarque aussi du popping de textures et d’éléments dans la vidéo en lien avec les résultats statistiques de Resetera.com. Principalement sur les fleurs qui apparaissent assez près du personnage. Les baisses de framerate sont aussi majoritairement lors des enchaînements du personnage et de l’usage des bombes, on regrette que lesdits tests du site n’aient pu être faits en coop ou encore mieux, en nomade !

Au sujet des résolutions; Le mode docké utilise une résolution dynamique :

► La résolution la plus élevée trouvée étant 1440 x 810.

► La résolution la plus basse trouvée étant d’environ 1013 x 570.

► Le nombre de pixels à 1440 x 810 est courant en mode docké.

► L’interface utilisateur à 1920 x 1080.

Le mode portable utilise une résolution dynamique :

► La résolution la plus élevée trouvée étant 960×540

► La résolution la plus basse trouvée étant d’environ 676×380.

► Le nombre de pixels à 960×540 est courant en mode portable.

► Le mode portable rend l’interface utilisateur à 1280×720.